放眼國際 心向新北，打造心理健康韌性城市

新北社區心衛中心在地提供民眾諮詢關懷服務。（新北市衛生局提供）

記者黃秋儒／新北報導

「心理健康」是城市發展與社會安定的重要基石，新北市衛生局長陳潤秋今（17）日在市政會議中，以「心理健康韌性城市」為題進行專題報告，陳潤秋指出，新北市以「心理健康韌性城市」為願景，由市府帶領各局處將心理健康融入所有政策，並參考國際推動心理衛生經驗，融入校園、職場到社區全面推動心理健康促進與高風險防治服務，逐步建構支持市民「看得見、找得到、用得上」的心理支持網絡。

新北市長侯友宜在聽取報告後表示，面對快速變遷的社會與生活壓力，心理健康已成為全世界關注的重要議題，因此，在心理健康政策推廣上更需要參考國際經驗，組成跨局處的團隊合作，共同推動心理健康政策。

陳潤秋報告中提到，在提升心理衛生服務方面，新北市衛生局自111年起開始建社區心理衛生中心，已完成7處的設置，設置數量為全台第一，心衛中心結合跨局處、醫療院所及民間團體發展在地服務，是推動心理健康的尖兵，目前已累計提供心理諮商服務近4,000人次，另針對心衛中心服務個案提供訪視追蹤、資源連結與危機介入，服務累計逾31萬人次，將於115年增設三重及板橋心衛中心，將心衛中心與衛生所結合，提供身心合一的一站式服務，並將於2030年完成14處心衛中心。

新北市獨家獲得澳洲Orygen組織授權。（新北市衛生局提供）

陳潤秋表示，新北市衛生局與台大張書森教授合作，取得澳洲青少年精神健康權威組織Orygen授權翻譯印製，獨家推動全台唯一的『#Chatsafe引導年輕人在網路上安全地討論自傷與自殺議題指南』，該指南具備國外實證研究的支持，並且在全球25個地區推行，由澳洲政府「全國自殺防治領導與支援計畫」資助，主要為降低12-25歲年輕人在網路討論的心理風險，鼓勵年輕人主動求助，以尊重且無汙名化的方式討論心理健康與自傷自殺議題。

而為協助本市青中壯年族群，由社區心衛中心參考職場勞動專家學者的建議，發展出「企業版」與「員工版」的職場心理健康指引，是全國第一個以企業職場角度設計，教導如何強化員工心理韌性、培養友善文化，同時指引員工自我檢測、正面因應及找尋助力的工具，達到工作生活平衡與人才永續的目標。

陳潤秋強調，未來將持續拓展社區心理衛生中心、參考國際經驗、深化局處合作，並銜接職場、校園、長照與社區據點，推動更完整的預防、篩檢、治療與復元支持體系，鼓勵每一位市民互助與求助共同促進社會共融，讓新北市成為真正支持市民心理健康、守護安心生活的永續城市。