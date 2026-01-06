放眼歐美布局民主新絲路？賴清德：台灣將成歐洲最值得信賴的夥伴

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(1/6)接見「歐洲議會議員團」並表示，台灣將成為歐洲最值得信賴的夥伴，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，期盼台歐能夠聯手共創區域及全球穩定與繁榮，持續創造互惠共榮的璀璨未來。

總統賴清德上午接見「歐洲議會議員團」，總統府提供

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率團訪台，賴總統上午親自接見，訪團成員包括歐洲議會議員西門（Sven Simon）、貝克（Wouter Beke）、哥馬赫（Christophe Gomart）、瓦斯蔓（Marion Walsmann）、溫克勒（Iuliu Winkler）、斯捷克巴（Michał Szczerba）、法斯奇（Jan Farský）等人，我方外交部長林佳龍及總統府秘書長潘孟安也都在座。

廣告 廣告

賴總統致詞時表示，感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定、堅定支持台灣國際參與，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾及外交經濟脅迫等複合式的挑戰，台灣有非常深刻的體認，除了「和平靠實力」，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張。

賴總統說，台海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。

凱勒指出，此次訪團代表歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），此次訪團支持維持台海和平現狀，並關切對岸自多面向試圖改變現狀的作為，台灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，也同時傳達不接受任何單方面改變現狀的立場；自己也強烈譴責中國上周於台灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。

更多FTNN新聞網報導

TPASS補助全沒了？林楚茵點名藍營立委：要你們審預算沒要你們懲罰人民

專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝

觀察／柯文哲主動拜會柯建銘 預算案將成總召連任試金石

