放眼選後合作 日本國民民主黨與朝野兩大勢力保持距離

[Newtalk新聞] 日本即將解散眾議院，提前改選。在野的國民民主黨同時與執政的自民黨以及立憲民主黨與公明黨結合而成的最大反對勢力「中道改革連合」保持距離．將眼光放在選後的合作。

《日本經濟新聞》報導，有鑑於眾議院和參議院的政黨數量不斷增加，無論哪個政黨在選舉後執政，都需要在野黨的合作才能推行其政策。因此，國民民主黨的目標是爭取「自主權」。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎15日在其YouTube頻道上批評了高市早苗內閣和新成立的「中道改革連合」，質問：「執政黨和在野黨是否都將政治事務和選舉放在首位？」該黨將與兩黨保持距離，並以「提高民眾實際收入」為口號提出經濟政策優先。

眾議院預計將在原定於23日召開的國會開幕之際解散，使得2026財年預算案難以在2025財年之前獲得通過。此前，國民民主黨曾表示願意配合該預算案的製定。 15日，稅制研究委員會會長古川元久在其部落格中寫道：「我只能稱此為執政黨出於個人原因的自私解散。」

國民民主黨對「中道改革連合」也態度冷淡。 15日，當立憲民主黨幹事長安住淳與國民民主黨幹事長榛葉賀津也接洽，邀請其加入新黨時，榛葉賀津也立即拒絕，表示「我不會加入」。

國民民主黨甚至在新黨現任成員所在的選區推出競爭對手候選人，明確表態採取對抗立場。此前，為了避免選票分散和同歸於盡，國民民主黨一直與即將加入新黨的立憲民主黨保持不同的選區。一位國民民主黨高級官員表示：「如果我們不正面交鋒，黨就無法發展壯大。」

自民黨和日本維新會在眾議院共擁有230個席次。如果立憲民主黨和公明黨的所有現任議員都加入新成立的「中道改革連合」，那麼這個中間派改革聯盟將擁有172個席位，成為最大的在野黨。民主黨只有27個席位，難以獨立推行政策。

即便如此，國民民主黨仍然與兩大政黨保持距離，因為它認為即使在眾議院選舉之後，政府仍然需要在野黨的合作。

報導指出，即使自民黨在眾議院選舉中大幅增加席位，並憑藉首相的高支持率內閣支持率，其在參議院的少數黨執政地位仍將維持不變。國民民主黨透過與政府在各項政策上合作的「部分聯盟」兌現了競選承諾。在眾議院選舉中贏得更多席位將增強其與政府的談判籌碼。

選舉結束後，自民黨和新成立的「中道改革連合」都表示願意合作，這可能使國民民主黨獲得決定性的一票。目前，國民民主黨的目標是成為批評執政黨和新成立政黨的力量的避風港。

關鍵問題在於國民民主黨能推出多少候選人以增加自己的席位。截至2025年底，國民民主黨內部幾乎沒有人相信眾議院會在本屆國會例會開始時解散。雖然計劃在每個都道府縣選區都推出自己的候選人，但該黨在候選人遴選方面進展緩慢。

