放眼2030！沈政男建議吳怡農 「天天苦讀王世堅影片」

壯闊台灣創辦人吳怡農宣布角逐台北市長後引發討論，精神科醫師沈政男認為，2026年台北市長選舉是現任市長蔣萬安的囊中物，綠營無需在這一局浪費時間。沈政男今（17）日建議吳怡農不妨先從市議員做起，而且應該每天觀看民進黨立委王世堅的影片，感染那股草根又霸氣的風格，放眼2030年台北市長選舉。

吳怡農有意代表民進黨參選2026台北市長。（資料圖／中天新聞）

沈政男在臉書發文分析，吳怡農的講話風格溫文儒雅，這種風格適合當學者，但若要選舉就顯得口味清淡。相較之下，蔣萬安同樣是外型好、溫和理性的類型，但在講話時該有抑揚頓挫、表情升降的時候，仍能夠表現出來。沈政男呼籲吳怡農應該每天觀看王世堅的受訪、質詢與演講影片，感染那股既草根又霸氣的氣勢，認為這是吳最欠缺的風格元素。

廣告 廣告

沈政男指出，台北市的選票結構自1994年民選市長以來，藍營始終大於綠營，大約是6比4的比例，但這不代表綠營沒有機會，因為中間選民比例不低。他認為綠營的問題在於30年來並未形成在台北市栽培市長候選人的標準作業流程，只是選舉到了就看誰適合就推出。沈政男直言，吳怡農明年沒有機會選上台北市長，吳跟蔣就是不同層級，雖然吳認為個人條件不輸蔣，但現實就是蔣領先了吳。

沈政男建議吳怡農可以放眼2030年的台北市長選舉，因為蔣萬安之後，藍營也面臨欠缺大咖的狀況，屆時吳的機會就來了。他認為吳應該先在台北市找到舞台，例如先選市議員，在議會表現市政專業，4年後再選台北市長。沈政男分析，2030年可以選台北市長的綠營人選有好幾位，但吳怡農有相對優勢，因為他沒那麼風格極端，可以吸引中間選民。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

沈政男形容「吳怡農是綠營的蔣萬安」，批評綠營不懂得栽培政治人才，只是靠直覺來選舉。他認為吳必須自己找到適合的路線，選立委的意思是想要進軍中央，但吳怡農還年輕，先在台北市基層經營較為踏實。沈政男表示，當上市議員以後可選市長也能選立委，是比較穩健的方案。他更殘酷地指出，如果連台北市議員都選不上，那就證明吳不適合這個行業，該考慮轉換跑道。

沈政男強調，2026年的台北市長是蔣萬安的囊中物，綠營不必浪費時間在這一局，反而要思考2030年誰來選台北市長。他提出假設，如果2028年賴清德連任成功或失敗，蔣萬安會不會選2032年總統？沈政男認為，如果有一天蔣萬安當上總統，對恨蔣的綠營來說，將是難以承受的政治諷刺劇。

延伸閱讀

高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住

日媒稱可擊沉解放軍福建號航艦 張延廷批：沒那麼簡單

4天轟3次！《央視》共7分鐘痛批高市早苗：玩火者必自焚