《放羊的星星》劉荷娜消失多年現蹤！真面目判若兩人 遭疑換臉回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國女星劉荷娜（柳河娜）曾在2006年來台合作林志穎出演電視劇《放羊的星星》一炮而紅，劇中女主「夏之星」跟「仲天騏」的愛情故事，至今仍是觀眾心中的經典。近日，掀起關注的是，劉荷娜開通中國社群帳號，不過由於容貌變化而被質疑「進廠維修」，對此，她也正面回應了。

劉荷娜返回韓國後還有接演戲劇，直到2011年閃婚棒球選手李容圭，便將生活重心全擺在家庭，減少螢光幕面前露臉機會，近日，劉荷娜開通抖音帳號，在鏡頭前以中文跟所有粉絲打招呼，喊話大家是否還記得「放羊的阿星」，本應該掀起回憶殺，但大家卻將焦點放在劉荷娜的面容。

廣告 廣告

劉荷娜過去臉蛋有些嬰兒肥。（圖／翻攝自YT頻道）

有網友認為劉荷娜臉蛋對比之前在《放羊的星星》狀態，嬰兒肥消失，取而代之的是尖下巴、瓜子臉，驚呼變化很大「根本認不出來」、「一點原來樣子都沒有了」，甚至有人質疑是不是整型，對此，劉荷娜耐心回應網友，表示自己沒有變「只是我的不同面而已」、「女大十八變」，一席話展現超高EQ。

劉荷娜近況曝光遭網友質疑換臉。（圖／翻攝自小紅書）

更多三立新聞網報導

國寶級帥哥死會！親密擁抱年上美女被直擊 他大方認愛：是我最重要的人

男星二度就業近況曝！面試才落空 愛妻突證實他添「驚人新身分」

永遠的白娘子！趙雅芝71歲了 辣穿露肩禮服露面「凍齡美貌」網看呆

周杰倫突爆粗口！曝專輯卡關內幕：會把人逼瘋 真實心聲全說了

