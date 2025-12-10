《放羊的星星》劉荷娜遭質疑「長相差太多」高EQ發聲：我模樣改變，但還在發光

南韓演員劉荷娜因《放羊的星星》中飾演「夏之星」一角走紅，最近開始經營大陸抖音帳號後，因為外貌與18年前的差異明顯，再度成為討論焦點。她近日發布影片正式回應，說明自己這些年的變化與面對自我的方式，其中一句「夏之星在大家的回憶裡、在我的心裡，依然帥氣地閃耀著。現在的我雖然模樣改變，但也像那時的夏之星一樣，正在閃閃發光地生活著」，引起許多觀眾共鳴。

在2007年《放羊的星星》中，劉荷娜以圓臉、帶點嬰兒肥與充滿靈氣的神情被記住，而如今39歲的她臉型更俐落、五官線條明顯，不少網友忍不住喊出「把夏之星還給我」。

面對相關質疑，劉荷娜大方自嘲是「阿星2.0版本」，並表示自己已經從21歲的新人演員，到現在成為兩個孩子的母親，這些改變是18年間時光、懷孕生產與自然老化的結果。她也坦言，在南韓具壓力的審美環境下，確實會希望自己以最佳狀態示人，但否認「過度整形」的說法，強調外貌變化是人生自然的過程。

劉荷娜在2011年與南韓棒球選手結婚後逐漸淡出演藝圈，近年考取廚師證照、投入公益活動，生活相對單純。在外貌變化意外成為話題後，有人惋惜她原本的標誌特徵變得不如以往，但也有人認為39歲且已為人母，外貌隨時間改變十分正常，並呼籲大眾「把角色和演員分開看，夏之星代表青春回憶，但劉荷娜有權以自己的方式生活」。

