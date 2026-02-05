《放羊的星星》短劇版4選角曝光！「一胎生99子」男演員扮仲天駿 陸網酸：笑到掉淚

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中國影視圈自2026年出現微短劇開拍潮，近期有製片人買下2007年經典台劇《放羊的星星》版權，將翻牌成短劇版。近日也公開4位主角陣容，引發陸網熱議，普遍不看好，認為「台版已是巔峰」。

《放羊的星星》短劇版公開4位主角陣容海報（圖／翻攝微博）

《放羊的星星》短劇版演員包含翟一瑩、楊鵬丞、楊謹羽以及王宇威，都是圈子中當紅演員。其中飾演女主夏之星的翟一瑩被視為「短劇圈TOP級演員」，光是去年就有超過20部短劇上線；飾演男主仲天騏的楊鵬丞現年19歲，高中階段就入行拍短劇，去年代表作之一《馴野》搭檔短劇女神王小億，在短劇平台獲得破億熱度，網播量突破10億。

廣告 廣告

飾演女二歐雅若的楊謹羽代表作包括短劇《霧鎖青松終見月》、《春風不言勿復相思》、《九重錦之庶女有毒》等；而飾演男二仲天駿的王宇威從長劇轉戰微短劇，去年演出《麒麟送子天降喜福》扮皇帝，因劇情「一胎生99子」的誇張設定遭到下架，原本就擁有知名度的他也成為討論焦點。

短劇版《放羊的星星》4大主要選角公開後，引發陸網熱議，許多網友紛紛留言狂酸：「19歲的小孩哥演仲天騏？」、「這選角笑的我眼淚都要掉出來了」、「林志穎與劉荷娜的版本已是巔峰，這感覺誰都演不出來」、「怎麼做到比十幾年前服化道還土的」、「長劇都不敢拍，短國也是無法無天了」、「真的多餘，浪費時間浪費金錢」。









更多FTNN新聞網報導

周媛「靈動」教學成爆紅迷因！帳號慘遭官方永久封鎖 過往課程也被挖出

NMIXX登中國節目被要求唱「大東北是我的家鄉」 粉絲炸鍋：太不尊重

「陸劇男神」驚傳遭跟蹤、噴漆惡毒文字 工作室力挺發聲：必要時採取法律措施

