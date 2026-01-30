《放羊的星星》確定翻拍大陸短劇！主要10角色設定曝光 網憂「毀童年」

經典台劇《放羊的星星》確定推出短劇版，由北京七耀文化傳媒等公司聯合製作，主打「尊重原著、不魔改」，預計2026年2月在江浙滬開拍。消息曝光後立刻引發討論，不少觀眾期待重溫回憶，也有人擔心經典被翻拍走樣。

製作方表示，短劇版已取得原作正式授權，將完整保留原劇人物設定，包括古靈精怪的珠寶設計師夏之星、外冷內熱的賽車手仲天騏，以及同時帶著野心與自卑的歐雅若等共10位主要角色，無論視覺年齡、性格或背景都會貼近原作。宣傳也沿用原劇經典台詞「相信愛，不會說謊，只是分開收藏」，並多次強調會尊重原著、不做大幅改動，希望降低觀眾對翻拍品質的疑慮。

不過，也有網友對短劇形式感到不安。由於單集僅3到5分鐘，有人認為難以承載原本20集的故事量，擔心情感鋪陳被簡化，原本「甜中帶虐」的節奏可能流失。

消息傳出後，網路評價呈現兩極。有粉絲期待能看到「仲夏夜之星耳鑽」、「火場重逢」、「契約婚姻」等經典橋段重現，認為短劇形式符合現在的觀劇習慣；也有人直言「不要毀我童年」、「短劇開始對回憶下手了」，擔心難以重現當年的情感深度。

《放羊的星星》2007年播出後紅遍兩岸，近年多次傳出改編消息。2023年曾推出由Film與Bifern主演的泰國版，2021年大陸也籌備過改編劇《穿過謊言擁抱你》，但角色全數改名，後來沒有下文。這次短劇版直接沿用原角色名稱，能否成功喚起觀眾記憶、重現當年魅力，仍有待正式播出後才能見真章。

