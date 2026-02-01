《放羊的星星》要翻拍短劇 陸網友崩潰：不要毀童年

偶像劇《放羊的星星》將拍成短劇。（圖／翻攝自微博）





偶像劇《放羊的星星》由「小旋風」林志穎搭配韓國女星劉荷娜，上演一段富二代、F1賽車手與詐欺犯的愛情故事，至今仍是不少人的青春回憶。不過，近日有製片人宣布，要將《放羊的星星》改編成短劇，掀起不少討論。

知名製片人王七七興奮在社群平台宣布，「《放羊的星星》短劇版來啦」，他進一步說明「本人終於要對我的童年白月光下手了。」強調會尊重原著，不會「魔改」。另外，雖然演員還沒曝光，但目前確定由王七七擔任總製片人，導演是劉晗，預計2月開拍。

王七七興奮宣布《放羊的星星》將拍成短劇。（圖／翻攝自小紅書）

消息曝光後，掀起中國大陸網友熱議，「不要毀我的童年好嗎」、「我不同意拍短劇」、「短劇肯定拍得一蹋糊塗」，另外也有人認爲劇中許多賽車的名場面，當年林志穎親自上陣，加上短劇成本較低，許多大場面恐怕會被刪減，不僅難以超越，還會毀了經典。



