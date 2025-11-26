放背包行動電源突燃燒！台鐵區間車竄火煙 車上乘客嚇壞奔逃

今（26）日清晨六點多，台鐵2122次區間車行經台中栗林車站時，民眾放在背包裡的行動電源突然起火燃燒，嚇得車上乘客趕緊疏散，幸運的是沒有人員受傷，但由於座椅與地板有毀損，台鐵將向乘客求償，另涉及公共危險罪部分，交由警方處理。

車廂內煙霧迷漫讓乘客嚇壞。圖／翻攝自threads@ tw.tra.train.flight.pig

起火意外發生在清晨六點多，台中潭子台鐵栗林車站，2122次北上區間車，一名女子放在背包內的行動電源突然起火燃燒，造成車廂內煙霧迷漫，這情況也讓其他乘客一陣驚慌、手忙腳亂，按下緊急按鈕後，紛紛往外疏散，也有熱心民眾協助，拿滅火器迅速撲滅火勢。

熱心民眾協助下，火勢成功撲滅。圖／台視新聞

還好這起意外並沒有造成人員受傷，不過也導致台鐵後續班次受到不小影響，晚了22分鐘才發車，至於原車上乘客則由後續班次接駁離開。

