放行超級大使館獲得訪中門票！施凱爾將攜手中國重啟「黃金時代」對話

根據路透21日獨家報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計下周訪問北京，中英將在這段訪問期間，致力重啟「黃金時代」商業對話，且屆時將邀請中英重要企業高層參與。

此外，根據共同社獨家報導，在施凱爾訪中後，他將在31日訪日，並與首相高市早苗會面。

英國首相施凱爾預計下周訪問北京，中英將在這段訪問期間，致力重啟「黃金時代」商業對話。（圖／翻攝自X平台 @InquiryTh）

中英重要企業高層預計將會面

路透引述三名熟悉相關安排的消息人士表示，英國首相施凱爾下周將訪北京。期間，中英將致力重啟被稱為「黃金時代」的商業對話，並邀請雙方頂級企業高層參與。

根據中國與英國消息人士指出，阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）、英國石油（BP）、滙豐控股（HSBC）、洲際酒店集團（IHG）、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、施羅德投資（Schroders）及渣打銀行（Standard Chartered）等英國企業，預計將加入經重新規劃的「英中CEO理事會」（UK-China CEO Council）。

中英黃金時代商業對話是什麼？

該理事會最初於2018年由時任英國首相梅伊（Theresa May）與中國國務院總理李克強共同提出，當時雙方將雙邊關係稱為「黃金時代」。

消息人士補充稱，中方代表企業預計包括中國銀行、中國建設銀行、中國移動、工商銀行、中國中車、中國醫藥集團以及比亞迪等。

放行中國超級大使館計畫換取訪中門票

消息人士表示，相關談判已進行一段時間，但施凱爾的訪中行能否成行，其實關鍵在英國政府是否放行中國在倫敦市中心擴建「中國超級大使館」。

不出所料，英國政府果真在20日通過這爭議性的擴建案，不顧外界批評這個規模龐大的中國「超級大使館」有間諜、監控與跨境鎮壓等安全疑慮，仍妥協通過，只為讓施凱爾能順利訪中、加速談判，重啟所謂的「黃金時代」。

消息人士補充，如果會談順利進行，中國將派出二把手、國務院總理李強出面代表。英國最快將在23日宣布施凱爾訪中行程安排。

施凱爾訪中仍有變數

不過，所有消息人士都警告，美國總統川普揚言要取得格陵蘭的言論，可能使施凱爾的訪問生變；此外，由於英國才剛放行擴建中國使館，也因此才獲得訪中入場券，訪問行程的其他要素仍在最後敲定中。

無人能確認將有哪些企業執行長出席。一名商界人士表示，他所屬的公司執行長已婉拒邀請，原因是無法確定此行是否最終成行。

施凱爾致力於重置中英關係

若施凱爾成行，這將是自2018年以來英國領導人首次訪問中國。施凱爾政府正試圖重建與中國這個全球第二大經濟體的關係。之所以要重建，是因歷屆保守黨政府讓英國從北京在歐洲最堅定的支持者之一，轉變為最嚴厲的批評者之一。

施凱爾去年底在一次演說中就曾指責先前的保守黨政府，批評他們放任與北京的關係惡化是「失職行為」。（圖／翻攝自X平台 @Landeur）

施凱爾去年底在一次演說中就曾指責先前的保守黨政府，批評他們放任與北京的關係惡化是「失職行為」，並指出法國總統馬克宏自2018年以來已兩度訪中，德國領導人更已訪中四次。

報導指，雙邊商業關係在2020年英國禁止華為參與其5G網路建設後開始惡化；2022年，英國國會議員又主導了一項由納稅人出資的交易，買下中國廣核集團（CGN）在法國電力公司（EDF）開發的一座核電廠項目中的股份。

消息人士稱，中國廣核曾是最初企業家理事會的成員，但與華為一樣，基於英國國內對中國企業參與關鍵基礎設施的政治敏感性，不太可能加入此次重組後的團體。

目前，中英雙方均未正式宣布施凱爾的訪問。英國駐北京大使館表示，首相的出訪行程將依照慣例對外公布；中國外交部則未回應此事。

施凱爾預計31日訪日

另外，根據共同社報導，多名日本政府相關人士21日透露，日英兩國政府正就英國首相施凱爾31日訪日以及與首相高市早苗會面日程展開協調，若成行，這將是施凱爾上任後首次訪日。

施凱爾預計31日訪日，並與高市早苗會面。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

報導指，雙方將確認包括經濟安全保障和防衛領域在內的廣泛合作。日方還有意商討對中戰略。這是繼2023年5月G7廣島峰會之後，再次有英國首相訪日。

施凱爾計畫本月下旬出訪中國，打算之後前往日本。據相關人士透露，鑒於中方對高市涉台國會答辯表示抗議，日方有意直接向英方闡明立場不變並尋求理解。

此外，中國政府加強兩用物項對日出口管制，強化供應鏈也將成為會談的議題。目前中方在東海和南海的活動活躍，日英雙方或將商定為維持和強化基於法治的國際秩序以及實現自由開放的印度太平洋而展開合作。

