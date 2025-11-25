放行輝達先進AI晶片H200銷陸？ 美商務部長：正待川普評估

美國商務部長盧特尼克表示，川普正評估是否允許輝達出售其先進的AI晶片給中國大陸，川普是此事做出最終決定的人。

美國對中國大陸祭出晶片出口管制，人工智慧（AI）晶片龍頭大廠輝達的AI晶片受到禁售限制。不過，美國商務部長盧特尼克透露，美國總統川普正評估是否允許輝達出售其先進的AI晶片給中國大陸，川普是此事做出最終決定的人。

盧特尼克24日告訴彭博電視，總統正聽取「眾多不同顧問」的意見，以決定是否允許出口。川普「最了解」中國大陸國家主席習近平。彭博上週五披露，美國官員就輝達能否銷售其H200 AI晶片給中國大陸展開初步討論。盧特尼克指稱：「這類決定最終放在川普桌上，他將決定我們能是否推進此事」。

H200於兩年前推出，較H100配置更多高頻寬記憶體（HBM），使其能更快速的處理資料，其功能較專為中國大陸市場設計的AI晶片H20強大兩倍。這兩款AI處理器都基於上一代Hopper技術，而非當前最先進的Blackwell架構。輝達執行長黃仁勳渴望向中國大陸銷售產品，若川普放行將是他的一大勝利。

盧特尼克坦言，促進經濟擴張與保護國家安全之間存在緊張，他說：「你想要出售中國大陸一些晶片，讓他們繼續使用我們的技術與科技組合，抑或是告訴他們，『我們不會出售你們最好的晶片，我們擱置此問題，我們要在AI競賽中自我競賽」？