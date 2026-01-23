放行霍諾德徒手攀101！賈永婕挨批「任性豪賭」 4聲明反擊了

賈永婕親自反擊外界質疑。（圖／翻攝自臉書 @賈永婕的跑跳人生）





美國極限攀岩家艾里克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日挑戰徒手攀登台北101，全程將於影音平台Netflix進行直播，不過在無防護、零裝備的狀態下攀登，也讓外界擔憂其安全問題，對於外界的批評聲浪，台北101董事長賈永婕稍早也再度於社群發聲。

賈永婕今（23）日在臉書發文指出：「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上。」對於外界將「極限運動」與「不負責的賭博」劃上等號，她也親自反駁：「是對專業的誤解。」

賈永婕強調，本活動由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，在結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃。並非如外界所描述的「不可控的冒險」，她也提到，風險必然存在，但她認為「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險。」

霍諾德明將徒手攀登上台北101。（圖／翻攝自臉書 @賈永婕的跑跳人生）

對於外界批評本次活動「對體育沒有意義」，且把「如果死亡」延伸成「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，賈永婕也不滿質疑：「我只能說哇塞！你真的很負面。一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。」同時她也再次重申：「台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力」。

賈永婕表示：「本次活動恰恰展現了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力。」並非外界所述的任性賭博，而是在專業的制度下執行該活動，「勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰。而這，正是這場活動真正想傳遞的價值。」



