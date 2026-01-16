放行TPASS等38項新興計畫 藍白抽出718億預算逕付二讀

在2026年度總預算持續卡關情況下，立法院國民黨、民眾黨團16日共同提案，建請立院同意將今年度預算中具有急迫性、攸關民生的新興資本支出及新增計畫先行抽出審議、動支。在藍白立委掌握人數優勢下，以58票贊成、49票反對的表決結果通過逕付二讀。

此次被藍白列為具急迫性、攸關重大民生計畫包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、各縣市政府財政均衡補助、河川整治排水改善計畫與公保生育給付差額補助等，合計共38項、整體預算金額約718億元。

廣告 廣告

國民黨立委傅崐萁指出，今年總預算未編列軍警消等防衛台灣關鍵力量，因此藍白決定，將38項攸關民生的預算抽出，先行交付國會公決。

民眾黨立委張啓楷也說，立院已依照《預算法》第54條的不關門機制，讓新興計畫先通過放行。

民進黨立委吳思瑤則批評，在野黨放行的38項、718億元計畫，實際上僅佔新興計畫2992億元預算的24%，且立法院本該審查的3兆元總預算案仍持續被藍白丟包。