放話不留給家人！曹西平遺產「早就過戶給乾兒子」 交易紀錄曝光

資深藝人曹西平去年底猝逝，身後遺產去向引發外界關注。生前多次公開表示「財產不會留給曹家人」的他，實際上早已為乾兒子Jeremy預作安排，相關不動產交易紀錄近日曝光，也讓外界看見他對乾兒子的深厚情感與用心規劃。

曹西平終生未婚沒有子女，與原生家庭關係疏離，長年相依為命的對象正是無血緣關係的乾兒子Jeremy。過去他在節目上多次強調，「我所有的錢都要留給他」，更不諱言表示不會讓任何曹姓親屬分到遺產。

根據《ETtoday新聞雲》報導，根據不動產實價登錄資料顯示，曹西平生前居住於新北市三重一處社區大樓，權狀約48坪含車位，屋齡約15年。他於2012年以1720萬元購入，換算單價約36萬元，屬於當時行情正常價格。

然而該屋在2023年11月已悄悄過戶，買方為一名吳姓自然人，交易方式註記為「關係人交易」，成交價僅1800萬元，幾乎是平價轉讓，明顯低於當時市價。房仲專家指出，這類型交易在實務上常被視為「帶有贈與性質」的移轉方式。而該名吳姓買方，也正是長年與曹西平同住、並登記於該戶的乾兒子Jeremy，名下亦承接部分貸款，顯示房屋所有權早已完成實質轉移。

事實上，曹西平生前不只在情感上照顧Jeremy，在經濟上也全力扶持，曾出資協助對方開設兩家飾品店，形同父子般相互依靠。如今相關不動產安排曝光，也印證他並非臨終才交代，而是早在生前就已妥善規劃身後去向。

