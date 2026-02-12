放話封殺政院版軍購條例 吳思瑤批傅崐萁：未審先判是國會傲慢

國民黨團總召傅崐萁。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國眾兩黨於立院持續阻擋1.25兆國防特別條例，但在新任民眾黨團總召陳清龍上台後，態度有所鬆動，昨（11日）表態願付委併案審查，而國民黨團總召傅崐萁則表示「最終通過的絕對不會是行政院版軍購條例」，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（12）日回應指出，新的一年國會同時出現好消息與壞消息，呼籲朝野不要未審先判，更不要不議而決。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今日針對時事輿情，接受媒體聯訪。

廣告 廣告

吳思瑤表示，好消息是民眾黨團同意鬆動立場，願意讓行政院版本軍購條例併案審查，這是一個好的開始，也是綠白合作的起點。不過她也強調，軍購條例若要順利通過，不可能只靠綠白合作，仍需要綠藍白三方共同努力。

但她指出，壞消息則是傅崐萁已公開放話，稱最終通過的版本絕對不會是行政院版。她直言，這樣的說法在尚未審查前就預設結果，是未審先判，也是一種立法傲慢與國會傲慢。

吳思瑤強調，每一個版本都應平起平坐，享有被審視與討論的權利，條文良窳應透過審查直球對決，而非先行封殺或丟包行政院版本。她認為，行政院版軍購條例是目前各版本中最專業、最嚴謹、也最符合台灣安全需求的版本，理應進入委員會審查程序。

吳思瑤指出，感謝民眾黨釋出善意，為軍購條例推進帶來強心針；但傅崐萁的喊話，也再次顯示其路線恐將成為阻礙台灣安全前進的因素。她最後強調，新的一年一切重新開始，執政黨不會放棄任何努力，期盼綠藍白能夠合作，讓軍購條例理性審查、順利推進。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

助理涉6罪遭羈押禁見 律師點關鍵：高金素梅仍有可能被聲押

白黨團放行1.25兆特別條例 吳思瑤：沒有黃國昌的民眾黨團