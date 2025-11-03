放話曼達尼當選紐約市長不給聯邦資金 川普：錢只會白白浪費
美國總統川普聲稱，如果曼達尼本周被選為美國最大城市紐約市市長，他將不願意向他的家鄉紐約提供聯邦資金。（戚海倫報導）
英國廣播公司BBC報導，川普在受訪時說，如果民主黨的紐約州眾議員曼達尼當選紐約市長，他將很難向紐約提供聯邦資金。川普說，你送去的錢只會白白浪費。
BBC報導，川普政府曾多次試圖削減、主要是在民主黨執政地區項目的聯邦撥款和資金。民調顯示，在週二投票前夕，曼達尼的支持率，領先他的主要競爭對手、前紐約州長古莫。川普沒有詳細說明，如果曼達尼勝選，將如何提供資金，紐約市在這個財政年度，獲得74億美元聯邦撥款。
川普說，如果曼達尼當選市長，左翼的紐約市前市長白思豪，將會看起來很出色。川普說，我親眼見識過白思豪當市長有多糟糕，而這個人(也就是曼達尼)，肯定比白思豪做得更差。成長於紐約皇后區的川普，在受訪時實際支持了古莫，他說，「說實話，如果要在糟糕的民主黨人和共產主義者之間做選擇，我會一直選擇糟糕的民主黨人。」34歲的曼達尼則說，前紐約州長古莫是川普的傀儡和鸚鵡。曼達尼如果當選，將成為紐約史上第一位穆斯林與第二年輕的市長。
