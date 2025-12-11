放話當「最常來台樂團」 FTISLAND宣布明年1月重返台北開唱

FTISLAND馬不停蹄開唱，明年1月24日在台大體育館首次帶來「FTSODE」主題演唱會。（希林國際Chillin International提供）

韓國人氣樂團 FTISLAND 不久前才在台北演唱會上豪氣承諾要成為「最常來台灣的樂團」，如今立刻用行動實現。官方宣布將於明年1月24日重返台大綜合體育館，舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》。門票將於12月20日上午11點在ibon售票網站與全台7-ELEVEN ibon 機台開賣，票價為TWD6,580／TWD5,580／TWD4,880。所有購票者都可獲得台北場限定小卡三張；購買 TWD6,580者可參加彩排並抽團體合照、親簽海報、親簽拍立得，購買 TWD5,580 者則可抽團體合照、親簽海報與親簽拍立得等福利。

2025年的FTISLAND行程滿檔又精彩，除了以全新音樂企劃 FTestination連續推出五首韓文單曲，也在睽違六年後帶著日文正規專輯《Instinct》回歸。他們一口氣完成《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》巡演、日本巡迴《FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~》、家族合體的《FNC BAND KINGDOM》，還跑遍各大音樂祭與各地粉絲相見。其中特別多次造訪台灣，8月更登上富邦悍將主場日，以經典〈壞女人〉帶動大巨蛋三萬多名觀眾大合唱，留下難忘場面。主唱李洪基先前在台北場也直喊想更常來台灣，還放話要當「最常來台灣的樂團」，如今果真馬上兌現承諾。

《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》以「頒獎典禮」為概念主題，宣布Dress Code為正裝。（希林國際Chillin International提供）

FTSODE 系列自2023年起成為FTISLAND年末固定企劃，名稱由FTISLAND 與 EPISODE組合，寓意把每首歌曲都視為故事章節，堆疊成屬於他們的完整篇章。本次以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳片都以典禮風格細緻打造，官方日前更公開「邀請函」，宣布Dress Code 為正裝，儀式感大幅提升。值得一提的是，FTSODE 以往僅在韓國舉行，這次首次跨出海外選在台灣開唱，不僅象徵他們與台灣

PRIMADONNA 的深厚連結，也以2025年雙方累積的共同回憶為主軸，期望在2026年初與粉絲一起回望過去一年的美好時光。

《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》座位與福利圖公開。（希林國際Chillin International提供）

