放話發300份雞排放鳥 他匿名道歉「我不是台大大氣系學生」

上周鳳凰颱風逼近時，匿名臉書社團出現一名自稱「台大大氣系」的網友放話，預測台北至少會放2天颱風假，並發下豪語若預測失準，11月16日將發送300份雞排與100杯珍奶，結果昨吸引約400名民眾到場排隊，但承諾發雞排的「台大生」卻神隱，後續該社團再出現一篇新貼文，自稱原PO的網友出面道歉，表示自己並非台大生，也不是大氣系，向受影響的人致歉。

原PO昨（16）日於臉書匿名社團「黑特帝大」發文稱自己並非台大學生，也不是大氣系，而是在外校已畢業的學生，當初會在匿名版發表預測與賭注，源於個人情感與情緒困擾，當時一時衝動欲藉發文發洩，沒想到牽連到台大大氣系師生，更讓數百名民眾白跑一趟，對此他表示歉意，並承諾會記取教訓，不再重蹈覆轍，強調匿名並非免責，「這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，願承擔應負的責任，希望事件至此落幕」。

貼文曝光後，大票網友仍感到質疑，不相信這篇貼文是原發文者所發，甚至有人直言可能又是另一篇偽造貼文，「匿名發文，我怎麼知道你是不是真的那位？」、「笑死，到底誰會相信？」、「台大應該可以提告了吧」、「網路上各種台大生，結果最後拍拍屁股當作沒事」、「請問匿名是要承擔什麼？」

台大昨發布聲明強調，網路上的匿名貼文並未確認是自校師生，呼籲外界不要誤以為代表台大立場，該活動未經申請卻吸引大批民眾湧入校園，已不符校園公共空間使用規範，未經核准的活動不受支持，並提醒大眾理性辨識網路訊息，避免受匿名貼文誤導。

