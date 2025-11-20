即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

為達武力統一目的，中國對台灣滲透無孔不入，多次揚言「懲戒台獨」，對我國軍、政治人物發布懸賞通緝，中國國台辦昨（19）日更宣稱，目前已收到「上萬封舉報郵件」，行徑相當囂張。對此，陸委會主委邱垂正今（20）日回擊，嚴厲譴責中國跨境鎮壓，並呼籲國人不要中了中國試圖分化台灣的伎倆。

邱垂正直指，要再次譴責中國對台灣跨境鎮壓，從去年「懲獨22條」頒布以來，此行為非常踰越文明法治底線，所謂終身追溯、跨境鎮壓，無遠弗屆的長臂管轄，甚至還有判處死刑、缺席審判、沒收財產、連累家人、鼓勵舉等，中國台商也人人自危，對於沒有信任的社會，認為無法繼續營商，進而回到台灣來。

接著，邱垂正痛批，中國現在又宣稱收集舉報案件，他們不是法治國家，沒有公開透明的救濟程序，無法踐行每個人的司法人權。他認為，這些舉報都是典型的跨國鎮壓，嚴厲譴責這種做法。

快新聞／放話終身究責！國台辦竟嗆「收萬封台獨舉報信」 陸委會憤怒回擊了

陸委會主委邱垂正。（圖／民視新聞）

從香港案例來看，邱垂正說道，自國安法實施以來，已經有超過100萬件檢舉案，造成人心惶惶，大家都擔心被舉報，這種氣氛不是適合營商的環境；而如今跨境鎮壓增加，他也呼籲國人不要中了中國分化台灣的伎倆，企圖營造台灣人舉報台灣人，製造內部分化、衝突、矛盾。

最後，邱垂正強調，台灣人應該要團結、一致對外，拒絕中國透過跨境鎮壓來舉報，並且對於國人立案調查，陸委會均予以嚴厲譴責。

原文出處：快新聞／放話終身究責！國台辦開嗆「收萬封台獨舉報信」 陸委會憤怒反擊了

