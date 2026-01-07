放話補辦婚禮！劉冠廷闖圓山大飯店「神秘逃生道」揭真相

劉冠廷期待與「小豆」孫可芳補辦婚禮。（圖／記者黃雅琪攝影）





電影《雙囍》監製苗華川、導演許承傑率劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙，今（7）日出席首場媒體試片與聯訪；劉冠廷與「小豆」孫可芳2023年結婚、育有1名兒子小太陽，他說自己一直很想要補辦婚禮：「我覺得儀式有它存在的必要。」

劉冠廷與港星余香凝在片中演出新婚夫妻。（圖／記者黃雅琪攝影）

劉冠廷與港星余香凝在片中演出新婚夫妻，他要挑戰「婚禮趕場」不能讓爸媽發現另一場婚禮的存在；現實生活中，劉冠廷與孫可芳也還未辦婚禮，他認為婚禮有它存在的必要性，雖然很多人覺得一切從簡就好：「（婚禮）能夠從那麼久以前一直流傳到現在，一定有他的道理。」

每次參加完朋友的婚禮覺得有種「神奇的魔力會發生」，劉冠廷分享參加過一場學長的婚禮，是辦在倉庫的流水席，他們還組了一日樂團表演，讓賓客們非常感動。片中婚宴場地在圓山大飯店拍攝，劉冠廷演出從「神秘逃生道」古蹟滑下的劇情，他說自己是查影片感受速度和重力感、叫聲去詮釋，該溜滑梯已經禁止滑行，實際溜下去的過程是擺2個木箱、沙袋去呈現。《雙囍》2月17日大年初一上映。



