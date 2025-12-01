放話關閉委內瑞拉領空！ 下一步是否出兵？川普回應了

川普證實已經和委國總統馬杜洛通話。

美國與委內瑞拉關係緊張，川普今天（1日）證實已經和委國總統通話，在此同時，有參議員爆料白宮拋出選項，讓馬杜洛有離開的機會。

川普才發表應該將委內瑞拉領空當作全面關閉的言論，外界臆測軍事行動是否一觸即發，他在總統專機空軍一號被記者問到時表示，不要對此作任何解讀，並透露已經跟馬杜洛通話，但沒有說明談話細節。

美國參議院軍事委員會成員、共和黨籍聯邦參議員穆林不認為川普會派兵攻打委內瑞拉，認為總統只是要保護我們的國土，也爆料白宮已經提出讓委內瑞拉總統馬杜洛有機會離開，前往俄羅斯或其他國家。

由於華府指控馬杜洛領導販毒集團，9月以來，鎖定加勒比海疑似販毒船展開空襲，造成至少83人死亡。川普上週更放話，美國將很快展開地面行動，以遏止委內瑞拉涉嫌走私毒品份子。