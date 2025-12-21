放話「中山砍人不揪」慘了！男刪文道歉沒用 警火速鎖定身分送辦

即時中心／黃于庭報導

熱鬧的台北市區19日晚間驚傳隨機攻擊，27歲的凶嫌張文於北車、中山商圈投擲煙霧彈、持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於作案後墜樓不治，該事件也讓民眾相當擔心「模仿效應」。未料，有名男大生於社群發文稱「中山砍人不揪」，警方獲報後隨即成立專案小組，不到1小時便鎖定身分，通知該男到案說明。

該名男大生於限時動態發出張文犯案畫面，並加註文字稱「中山砍人不揪」，隨即引發眾怒，更有網友查出他的身分，疑似為某大學資工系大二學生。眼看事件發酵，該男發布道歉貼文，表示當下只是想分享，用了不恰當的詞語，對於自己發表的言論已深刻反省。

對此，新莊警分局指出，20日上午接獲民眾報案，指稱在Instagram限時動態看到網友PO出「中山砍人不揪」，敏感字眼恐會引發模仿效應，更造成社會恐慌。警方即刻成立專案小組，經資料分析比對，短短不到1小時便鎖定涉案者為19歲的彭姓男子，並通知其家長陪同到案說明。

經查，彭男於隨機攻擊事件發生後，發出這段限時動態。警方表示，雖他供稱僅是隨手亂發，但公開散布足以引發恐慌的言論，已經涉犯恐嚇公眾罪嫌，全案依法函送新北地檢署偵辦；同時也通報彭男現住地分局及其學校，協助加強關懷與預防。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

