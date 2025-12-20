放話「張文我兄弟」！網恐嚇高雄12/25有更大事件 警鎖定6個IP

北捷發生隨機攻擊事件後，網路上有網友發文「和嫌犯張文是兄弟」，預告接下來要在高雄犯案，貼文曝光後造成民眾人心惶惶，高雄市長陳其邁今（20）天一大早就到高雄車站巡視，並表示目前初步掌握到6個IP，其中1個已經排除，其餘將全力追查，同時他也要求警察局全面提升捷運、輕軌、各大交通樞紐的警戒、加派警力巡邏，保障市民安全。

高雄車站警方持長槍巡邏 恐嚇貼文已下架

大批員警手持長槍，全副武裝在高雄車站加強巡邏，除了因為北捷發生攻擊事件外，當天19日晚間有人在社群PO文放話，「張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站」，還留言回覆網友「12/25會有更大的事件等著你們」，掀起恐慌。

網友放話接續張文行動。圖／台視新聞

民眾直言，也不知道是誰，可能身邊的人就是，他什麼時候要發起攻擊你也不知道，但也有人認為如果真的是一夥的話，他也不會真的這樣講，表示網友只是來蹭的。

鎖定6個IP「排除1個」 陳其邁：部分為境外帳戶

雖然這個帳號跟貼文很快就下架，但高雄市府不敢輕忽，陳其邁今天也特別到車站巡視狀況，同時要求警方務必全力追查PO文的人，他表示已經初步掌握IP，有一些是境外帳戶，經過調查發現可能有6個，但目前1個已經排除，後續全力追查。

防模仿效應！高雄重要場站動員234名警力 保全配備警棍、辣椒水

陳其邁下令，為防範模仿效應，大眾運輸系統的報案列為最優先派遣案件，另外，重要場站動員234名警力，高雄車站也增派34名警力，車站保全也提高警覺。

高雄車站加強警力維安。圖／台視新聞

高雄車站站長黃登瑞提到，今天保全同仁也把隨身防護具都帶在身上，包括警棍、辣椒水。透過高密度巡邏與守望勤務，提高見警率，無非就是希望能產生嚇阻作用，避免再有憾事發生。

保全配戴警棍、辣椒水防身。圖／台視新聞

高雄／王夢婷、蕭志遠 責任編輯／張碧珊

