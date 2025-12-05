放過大衛像吧！中國大媽欲求不滿，把藝術弄成猥褻品。圖／翻自《維基百科》+《黑料網》

「大衛像」是文藝復興時期米開朗基羅作品，也是眾人公認的重要藝術作品，但近日就有中國大媽欲求不滿，到義大利朝聖大衛像，卻開始褻玩大衛像，把藝術殿堂弄成了猥褻氛圍。

近日有網友流傳，一名中國大媽到義大利旅遊，見到大衛像，但大媽一看到大衛像，竟然難掩心中激情，甚至欲求不滿。接著大媽開始在現場擺拍，只見她開始張口，對準大衛像的下體，並讓鏡頭呈現宛如「吃甜筒」的模樣。

但大媽這一舉動，讓許多網友崩潰，認為大媽不該褻玩大衛像，這根本是玷汙藝術殿堂。另外也有網友大罵她：「沒水準！」、「沒出息！」還有網友諷刺，中國大媽愛吃洋腸，連雕像都不放過。

這尊「大衛像」就是聖經中的猶太英雄大衛王，於1501年至1504年雕成，高5.17公尺，重約6公噸，雕像全部以男性裸體來雕刻。學者一般認為，米開朗基羅的大衛像描繪了戰鬥之前的大衛，因為雕像面色堅毅，頭部左轉，頸部的筋凸起，似乎正準備戰鬥。



