放過賴瑞隆兒？他揪綠營雙標過往酸：很好笑

▲立委賴瑞隆近日爆出８歲兒遭指涉嫌霸凌同學。對此，賴瑞隆7日再度強調希望能與女童父母當面致歉，講到激動處讓賴瑞隆當場淚崩。（圖／記者郭凱杰攝）

[NOWnews今日新聞] 表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；據霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學，綠營支持者也紛紛出面護航，痛批「藍白兩黨為何要欺負一個八歲小孩？」；對此，粉專「不禮貌鄉民團」整理過去綠營為政治攻防，用小孩攻擊民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜等事件，直呼「我覺得很好笑」。

廣告 廣告

高雄一所國小今年10月間發生霸凌案，賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，而校方證實，還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；而賴瑞隆7日召開記者會淚崩致歉。

黃國昌VS賴瑞隆「兩樣情」！他狠酸：為什麼不看醫生？

對此，「不禮貌鄉民團」5號在臉書發文表示，黃國昌的孩子沒有80任何人，只因為他是黃國昌的孩子，被肉搜、被曬學校、被曬補習班、被曬家庭接送用車，青鳥拍手叫好，被媒體連播好幾天。

「不禮貌鄉民團」指出，反觀賴瑞隆的孩子霸凌好幾人，把女孩子關在廁所、威脅她，事情爆出後，青鳥和民進黨議員痛批「藍白兩黨為何要欺負一個八歲小孩」，頭殼有洞為什麼不看醫生？

王浩宇愛護小朋友？過往曾狂打「韓國瑜私生子」

針對民進黨前桃園市議員王浩宇出面護航「拿小二孩子來選舉操作，夠了喔！」一事，「不禮貌鄉民團」6日續指，2019年吳子嘉爆料韓國瑜有私生子，民進黨開始狂打這一題，韓國瑜痛批造謠，根本沒這種事。

「不禮貌鄉民團」表示，結果王浩宇貼出這張小女孩的照片，影射有人說謊還想圓謊，綠營和綠媒大批跟進，以為終於抓包韓國瑜的女兒了，但吳子嘉提出的私生子，事後被法院認證「沒有血緣關係」，王浩宇刪文當沒事發生，「現在看到王浩宇在那邊打造愛護小朋友的形象，我覺得很好笑」

四叉貓肉搜黃國昌住處！他直指「未成年小朋友受害」

「不禮貌鄉民團」7日也針對網紅四叉貓「肉搜黃國昌住址」一事表示，賴瑞隆事件爆發之後，綠營網友呼籲給八歲孩子一個機會，不要給孩子太大的壓力，「結果綠營四叉貓依然繼續貼文肉搜黃國昌的住家，而黃國昌家的未成年小朋友也跟父母住在一起，如果將來有一天被有心人士找上門出了意外，這筆帳要算誰的？黃國昌的小朋友是做了什麼罪大惡極的事嗎？」

「不禮貌鄉民團」強調，黃國昌家的孩子全部未成年，小女兒只有九歲，「一直拿16歲兒子出來當做擋箭牌是幾個意思？就算沒有公布準確的樓層，有心人士直接堵在門口會不會有一天出事鬧出人命？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴瑞隆2026出局？8歲兒被控霸凌！他預言當選後果酸爆了

高雄觀光全國第一是假的？「內部資料」意外走光！她轟：欺騙市民

柯文哲備戰2026？周玉蔻預測「選這2都」：打趴綠營、實現復仇