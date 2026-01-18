放醫材商進手術室執刀 中榮3醫師遭重懲禁動手術 本人吐10字心聲

台中榮總3名醫師遭爆料放醫材商進手術室執刀，遭院方禁止動手術，其中2位主任醫師也被拔除主管職。（圖／資料照）

台中榮總神經內科爆出醫療醜聞，3名醫師涉嫌長期放任無照醫材廠商進入手術室執刀，上百名病患在不知情的狀況下「被更換」執刀醫師，時間長達3年，震驚醫界，衛福部也下令嚴格清查。中榮18日公布懲處，3名醫師停止手術業務，其中兩名主任級醫師也遭拔主管職，剩餘一名網紅廖姓醫師也在臉書吐心聲。

中榮發布新聞稿，表示16日的新影片明確拍下廠商為女性病患執刀，因此召開緊急會議，決議3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職，同時涉案的醫材商禁止再進入手術室，靜待司法調查結果，至於懸缺的神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

其中遭停職的非主管職廖姓醫師，在網路上頗有名氣，擁有5.7萬粉絲，對於醫院懲處結果並未明確表達意見，僅在臉書回「可以開始追《苦盡柑來》了」。

底下許多粉絲紛紛安慰打氣：「要不要追一下doctors⋯也是韓劇，裡面有你的本科⋯看看笑一笑，時間會過去的，會留下的是病人對你的尊重和感激」、「會偷拍的同仁，應該平常怨恨累積很多」、「全台中會不鼓勵病人開刀的，就是榮總的醫生，是最有良心的醫院」、「要栽培一位優秀的外科醫生不容易，希望衛福部中榮不要這樣就下決定，優秀人才對國家人民都是損失」、「我的命是廖醫師救的，對廖醫師只有滿滿的感激」、「看到新聞了，廖醫師加油，當放長假開心點」、「公道自在人心」、「我會等廖醫師回手術房的，上天一定會還您清白」、「內鬥的犧牲者，辛苦了」、「被暫停開刀，如果是有冤屈應該據理力爭還清白」；廖醫師則回應「我最近應該會對醫療劇倒盡胃口」。

