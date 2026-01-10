放銀行越存越窮？專家列富人致富關鍵：購物前先做1事

多名專家在觀察高資產客戶的行為模式後，發現他們都有一些共同點。（示意圖／東森新聞）





每個人都想成為大富翁，但富人們的致富方法究竟是什麼？多名專家在觀察高資產客戶的行為模式後，發現他們都有一些共同點。

富人致富習慣

1. 用錢賺錢

根據《GOBankingRates》報導，克拉克律師事務所（Clark Law Office）首席律師克拉克（Matthew R. Clark）指出，富人們的消費習慣有一個共同點，就是「若要花錢，寧願把錢花在會增值的項目上」，而且他們絕不會把錢單純地放在銀行。

另一名金融公司總裁菲爾斯（L. Burke Files）也說「那些靠自己努力賺到錢的富人們，並不把錢當作『花費的工具』，而是把錢視為一種為『謀利的工具』」。

2. 先存再花

網路報稅公司創辦人兼執行長奈特（Jeff Knight）指出，富人們會善用退休金帳戶（如IRA、401(k)等），這類帳戶能提供投資者一定的稅務優惠，而富人們在進行高額消費、購買奢侈品前，都會先存一筆到退休金帳戶裡，這種習慣能強迫儲蓄，還能利用稅率優惠來減少稅務支出。

3. 聘人管理稅務

奈特表示，如果想更積極主動地累積財富，或許該考慮聘請專業人士管理稅務「富人們將稅務規劃視為積累財富的一種方式，他們全年都在進行相關規劃，在投資理財上做出明智的選擇」。

