放長假大腦不放空 專家：建立「結構化生活」預防收假症候群

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著寒假與春節假期即將到來，許多孩子一遇到長假作息全亂、情緒起伏大，成了不少家庭每年都要面對的共同困擾。衛生福利部草屯療養院職能治療科主任蔡佳瑜提醒，長假期間孩子容易因為晚睡晚起、飲食不規律以及過度使用 3C產品，導致生理時鐘紊亂。

當大腦失去原有的生活節奏與預測性，不僅會影響專注力與學習動機，更可能導致情緒調節能力下降，增加開學後出現精神不集中、易怒或抗拒上學等「收假症候群」的風險。

玩得盡興不失控 專家教用結構化架構守護孩子身心

蔡佳瑜主任指出，維持假期身心健康的亮點在於「結構化生活」的應用。她進一步說明提到，面對寒暑假這類的長假，放鬆雖然是必須，但放鬆不等於全然的放空，應透過「結構化生活」的方式，幫助孩子在玩得盡興的同時，維持身心穩定。

從生活預告到多元活動 建立孩子可預期的安全感

至於實際操作細節，蔡佳瑜主任提到，首先應掌握「固定關鍵時間點」，建議起床、用餐與就寢時間與平日落差不要超過1小時，以維持穩定的生理規律；其次是「每日活動多元化」，應包含身體活動、靜態專注活動及自由玩樂，避免長時間沉溺於單一電子產品，幫助大腦持續接收到多元且適量的刺激。

廣告 廣告

此外，「清楚的生活預告」也是維持情緒穩定的重要關鍵。透過事先讓孩子了解一天的活動內容，能降低其面對行程更動時的不安與抗拒。蔡佳瑜主任強調，這種做法並非嚴格監控，而是提供一個可預期的框架，幫助孩子的大腦持續獲得適當刺激，培養自主管理能力。

結構化生活兼顧自由與穩定 促進大腦運作與情緒健康

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥也呼籲，假期是培養良好生活習慣的重要時機。透過適度的結構化安排，不僅能維持大腦功能的正常運作，也有助於情緒心理的穩定調適。建議家長在假期中多留意孩子的生活節奏與情緒變化，透過陪伴與引導，協助孩子在享受自由之餘，維持身心平衡，為長期健康奠定基礎。

【延伸閱讀】

孩子鬧「收假症候群」不想上學！ 親職專家傳授收心3對策

還在年後「收假症候群」？ 中醫教按「5大穴位」安定身心



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67397

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw