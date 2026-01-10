放閃過新年 高雄的浪漫約會景點推薦！星光夜景、海灣夕陽、小釜山彩色屋氛圍感滿分

Photo Credits：a836024、tracy0626tw

當海風吹起、港灣亮起燈火，高雄總能把浪漫表現得剛剛好。新年時分，牽著手走進這座海港城市，無論是在 SKM Park Outlets 高雄草衙享受夜晚的微醺散步，登上壽山情人觀景台看城市在夜裡發光，漫遊駁二藝術特區的創意街景，或在瑪莎咖啡柴山館 喝杯咖啡，再一路走到鼓山魚市場彩色屋與旗津燈塔，感受被稱為「小釜山版甘川村」的異國氛圍。彷彿為戀人量身打造，非常適合在新年約會，把甜蜜好好放閃。

【高雄浪漫約會地點】

SKM Park Outlets高雄草衙

壽山情人觀景台

駁二藝術特區

瑪莎咖啡柴山館

鼓山魚市場彩色屋

旗津燈塔小釜山版甘川村

SKM Park Outlets高雄草衙

廣告 廣告

Photo Credits：ducktravel_21

SKM PARK除了是南台灣大型 outlet 購物中心，園區內充滿異國風情，叮叮車從眼前開過，紅色外觀搭配美式復古風格，一秒來到舊金山。 日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權的「鈴鹿賽道樂園」，使用原比例縮小的賽道，刺激有趣。逛累了找間喜愛的餐廳，中式、義式、港式、美式選擇多元。無論是情侶來場浪漫的約會或是閨蜜、朋友前來美拍與 shopping，都能擁有滿滿的美好回憶。

營業時間：週一~週四 11:00-21:30，週五 11:00-22:00，週六、日 10:30-22:00

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

交通：搭乘高雄捷運紅線至 R4A 草衙站，2號出口出站即可直接抵達

壽山情人觀景台

Photo Credits： tracy0626tw

到高雄看夜景，不少人推薦到壽山情人觀景台，交通方便容易抵達，上山後可以俯瞰駁二、旗津街道，能見度好的話，甚至能看到高雄港及 85 大樓等港邊景色；而位於忠烈祠旁觀景平台上擺設一個大大的LOVE 字樣，更是情侶閨蜜們可以大大放閃的最佳拍攝地點。

地址：高雄市鼓山區忠義路30號

交通：搭乘56路公車（高雄火車站至壽山動物園）在「情人觀景台站」下車

駁二藝術特區

Photo Credits：pier2art

高雄駁二藝術特區是橫跨鹽埕區和鼓山區的藝術園區，共有 25 棟包含大義、大勇、蓬萊倉庫群三處聚落，注入文藝與創意，並透過水岸輕軌串連蓬萊區與大義區，構築出獨特的海洋特性的文創氛圍。許多設計工坊、飾品、水晶、服飾等店家，穿插個性咖啡店，偶有街頭藝人或樂團表演，是高雄很受歡迎的約會熱門地點。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

交通：捷運橘線至鹽埕埔站(O2) 1號出口或西子灣站(O1) 2號出口，或搭乘輕軌至大義站(C12)或蓬萊站(C13)

瑪莎咖啡柴山館

Photo Credits：vianliu0502、jiayuanlin、valerie___lin

被美稱為柴山上的小希臘，來到高雄怎麼能錯過呢! 坐擁得天獨厚的地理優勢，可以居高臨下欣賞無敵海景，建築採半露天式純白計，在海景第一排撐起南洋海島渡假風情的遮陽傘，點杯特調粉紅泰奶或是無酒精摩奇多，放空享受愜意時光。怕熱的話，則建議傍晚前來，還能欣賞夕陽西下，夜間亮燈後又是另一種浪漫氣息。

營業時間：週一~週五 15:00-19:00，週六、日 11:00-19:00

地址：高雄市鼓山區柴山71號

交通：橘 1 號公車搭至「文學院」站下車，步行約 25 分鐘。

鼓山魚市場彩色屋

Photo Credits：yiciguo、angel__0827、dora_lin125

隨著鼓山魚市場重新開幕，鼓山漁港旁的街屋換上繽紛新裝，不讓基隆正濱漁港專美於前，打造南台灣微型威尼斯，瞬間吸引眼球，讓民眾不僅能大嗑美食，還能欣賞漁港風光，更成為港都新興美拍景點。

地址：高雄市鼓山區濱海一路57巷3弄

交通：高雄捷運西子灣站1 號出口步行約6 分鐘或輕軌哈瑪星站步行約10 分鐘

旗津燈塔小釜山版甘川村

Photo Credits： a836024、watery725、kimmyngan、nikopapa9

在山頂高度的旗津燈塔可眺望高雄港與市區美景，將高雄地標建築 85大樓、夢時代購物中心、高雄流行音樂中心、棧貳庫等收進眼簾，夕陽時的晚露、能見度好時的高雄港船隻進出，不同時刻來皆有讓人心動的景致。加上高雄旗津區許多房舍外觀刷上彩色油漆，從旗津燈塔這個制高點上俯瞰彩色屋，很像秒飛釜山甘川洞文化村的氛圍，也成為近日打卡亮點。

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

交通：至鼓山輪渡站，轉搭渡輪至旗津輪渡站，再步行或騎機車前往

撰文者/ 韓微微