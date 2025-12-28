放閃？冨樫義博畫「水手火星」宣布《獵人》412話原稿完成

漫畫《獵人》（Hunter x Hunter）的作者冨樫義博，今年 8 月開始又恢復在 X（推特）上更新改稿進度，讓許多粉絲期待復刊。而他近日更曬出一張白板手繪圖，圖中的角色手持寫著「No412 原稿完成」的紙張，但最大的驚喜是該角色為《美少女戰士》的水手火星 「火野麗」。

應該不少人都還記得水手火星吧？（示意圖，圖源：劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」）

這張慶祝完稿的插圖很快就成為網友關注焦點，因為冨樫義博在白板上繪製的角色，正是經典漫畫《美少女戰士》中的「水手火星」。由於冨樫的妻子就是《美少女戰士》的原作者武內直子，這張親筆繪圖被廣大網友戲稱為高調「放閃」，幽默的展現了這對漫畫界神仙眷侶的好感情。

過去坊間曾有玩笑話傳言，指稱冨樫的部分原稿是由老婆代筆，但冨樫義博這次和過去都曾親手繪製出的美少女漫畫的細膩風格，絲毫不輸給妻子，直接以實力闢謠。此外，長期關注他推特的粉絲應該也能發現，冨樫偶爾會直接拿印有英文「naoko takeuchi」（武內直子）字樣的專用原稿紙進行創作，這些隱藏在工作細節中的彩蛋，也成為他另類的放閃方式。