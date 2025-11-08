放閃！全智賢認一見鍾情 帥尪被封「乙支路張東健」
南韓女星「全智賢」首度登上網路節目，大談戀愛往事，更自曝，對有「乙支路張東健」稱號的老公一見鍾情，罕見談論私生活，展現甜蜜一面。
主持人vs.韓星全智賢：「喔...真的，就像朋友說的真的很帥，（那麼全智賢是第一眼，就迷上了嗎？）對，好像是這樣。」
南韓女星全智賢首度在節目上，分享與丈夫崔俊赫的戀愛往事。她近日登上好友藝人洪真慶的網路節目，回憶兩人相遇的經過。
韓星全智賢：「介紹給我的朋友表示，他真的很帥，所以儘管內心感到負擔，但身體不自覺的就在那裡了。」
全智賢的老公是資產運用公司代表，外表出色，擁有「乙支路張東健」之稱。兩人是小學同學，2010年透過熟人介紹重新相遇，並於2012年結婚，育有兩個兒子。
出道超過二十年的全智賢，活躍影視圈，私下行事一向低調，這回罕見在鏡頭前放閃，分享女神生活中的甜蜜瞬間。
