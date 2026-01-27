放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準

世界級攀岩好手艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）在25日成功徒手無安全繩狀態下爬101成功，他放雙手的驚人畫面全球網友驚嘆，賈永婕今（27日）更爆料他連攀爬完成時間都能自行精準預測。

賈永婕爆料霍諾德事先講出來的攀爬成功時間，臨場實爬誤差僅1分鐘。 （圖／翻攝賈永婕IG）

101董事長賈永婕今早發文表示，在Alex成功登頂後，有跟他抱怨過一件事，那就是去年9月時他曾有先來試爬，當時有問他：「你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？」結果得到Alex一個輕鬆聳肩回以：「應該會在90分鐘左右！」

賈永婕爆料霍諾德事先講出來的攀爬成功時間，臨場實爬誤差僅1分鐘。 （圖／Netflix授權提供）

賈永婕指出，當下馬上回他：「No you need to slow down your speed！ We have two hours show！」結果爬完後在休息室的時候，她向Alex表示：「你不是答應我要減速嗎？他說我有啊！」賈永婕瞬間納悶片刻，馬上比對他登頂成功的時間，竟然是91分鐘，比他先前承諾的時間慢了1分鐘，當場讓她笑回：「My God 1 minute ！只多給我們1分鐘真的很大方耶！神人！」

霍諾德在101頂端留下世界級的高空自拍照。 （圖／Netflix授權提供）

