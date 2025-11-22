「放颱風假」願賭服輸發烤雞 台東人排隊爽吃雞：謝謝縣長不放假
〔記者劉人瑋／台東報導〕鳳凰颱風期間，烤雞業者賭「明天放假」，南投、台東照常上班課，業者願賭服輸，今天(22日)送100隻烤雞，有人早上7點多就來排隊，下午3點開始發放時，隊伍在地面拉出長影，顯出排隊民眾毅力。排到烤雞的人樂喊，「謝謝縣長不放假！」
拔得頭籌的趙姓民眾早上7點30分就坐在現場玩手機，但要排到烤雞需要毅力，有人拿到60多號號碼牌，卻臨時上廁所、號碼牌交給他人，有學生「1人排隊、4人取雞」全都被拒，店家嚴格執行「人在號碼牌在」，排到最後方才領雞。
有民眾說，早上11點就看到妹妹傳訊息「排到70多號」了，自己趕忙來排隊，「想不到就差那幾號！」更悲催的還在後面，有想著不要空手而回，「排不到，那總買得起！」想不到這天所有烤雞全被訂光，她排隊等候補付費烤雞，排她前一位取走最後一隻付費雞，只能一臉茫然感嘆，「無緣啦！」
拿到免費烤雞的民眾興奮地說，「排了4小時，就是為了好玩」、「這種事就是為了參與感」。還有人大喊，「謝謝饒慶鈴縣長」，原來他在外縣市放颱風假，放假回台東老家順便「沾光」吃雞，領不到雞的人得知哀喊，「氣得眼淚從嘴角流下。」
名為「烤雞特攻隊」的業者吳佳賢全台跑透透，甚至澎湖也去，在台東已有名氣，這次他帶了900隻烤雞來，送出100隻，「希望民眾能幫自己補一下口袋破洞」，其他烤雞也被訂光光。「願賭服輸」的行銷效果雖不得而知，但不少領雞的人大讚，「一言九鼎才是真男人」、「這種賭約福國利民需大力鼓勵」。吳佳賢則笑稱，「下次再試看看，再賭一次！」
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
陳美鳳辦卡鬧烏龍！「自拍照當證件」差點脫口罩 自嘲：我真的是少一根筋
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導「台灣最美歐巴桑」陳美鳳剛結束泰國旅遊返台，日前她透過社群分享，自己在百貨公司購物、要升級百貨卡的當下，被服務人員...FTNN新聞網 ・ 1 天前
"鞋帶"捲手扶梯害摔飛! 女控百貨不處理至今走路仍跛
生活中心／綜合報導民眾搭手扶梯，真的得留意自己穿的鞋子，尤其鞋帶過長、或軟膠鞋都要小心！這名婦人月初到台北東區百貨公司周年慶血拚，下樓時，才剛要跨出手扶梯，鞋帶竟然被捲進去，導致整個人往前撲倒受傷，事發將近一個月了，林小姐控訴，業者不聞不問，自己到現在走路還得靠支撐。民視 ・ 18 小時前
TWICE連唱2天！粉絲排整晚等釋票 商圈「藍燈」加入應援
韓國女團TWICE週末兩天在高雄開唱，沒有買到票的粉絲提前一天到現場排隊等主辦單位釋票，排隊搶買周邊商品也出現人龍，前一晚在中央公園還舉辦前夜祭的跳舞活動為演唱會預熱，很多公司外觀也紛紛亮起藍燈應援。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
信義區百貨現人龍！ 出動椅子睡袋排寶可夢.鬼滅展
人氣動漫鬼滅之刃，在台北市信義區百貨公司舉辦特展，即將在30日結束。許多粉絲把握機會，一早現場就有滿滿人潮，有人帶椅子排隊、有人甚至帶睡袋，直接窩在牆邊休息！候補第一位的粉絲，前一天晚上11點就來排，...華視 ・ 23 小時前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 19 小時前
台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞
台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。自由時報 ・ 21 小時前
嘉縣舉辦全國舞蹈積分賽總決賽 600名選手角逐年度榮耀
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣今22日舉行「2025全民聯合舞蹈運動全國錦標賽暨中華民國舞蹈運動總會績優台灣好報 ・ 19 小時前
違規申訴撤單率攀升 北市警：持續提升執法品質
（中央社記者劉建邦台北22日電）議員發現台北市汽機車違規案平均每年約106萬件，但申訴撤單率逐年攀升，執法品質遭民眾質疑。台北市交通大隊今天表示，針對違規行為精準執法，將持續提升員警執法品質。中央社 ・ 22 小時前
曾睿豪黑豹旗後援穩守 助台東體中拿勝 (圖)
2025第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續展開，台東體中左投曾睿豪（圖）22日16強戰登板化解滿壘危機，後援4局失1分，替球隊守勝。中央社 ・ 19 小時前
72歲阿嬤林穗慈挑戰健美健身賽 孫子稱無敵女超人
2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容，連孫子都笑稱她為「無敵女超人」。林穗慈投入健美健身的行列，經過4年半時間，打造出一副人人稱羨的魔鬼身材。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
全國總統盃健美健身賽 健身家庭組落實全民運動
（中央社記者黎建忠台北22日電）2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽，今天在新莊體育館展開，共計超過300名選手參賽，年齡層涵蓋4歲到70歲還有「健身家庭組」，充分落實全民運動的宗旨。中央社 ・ 22 小時前
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」苗栗縣副縣長邱俐俐說：「AI教室啟動，象徵著智慧教育新的里程碑，每一台工作站都是探索與實作的起點，每一段程式碼都是創新及跨領域思 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
影／李多慧穿緊身衣高鐵熱舞 16秒片百萬人「瞳孔震動」
影／李多慧穿緊身衣高鐵熱舞 16秒片百萬人「瞳孔震動」EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
李多慧高鐵站「16秒辣舞片」撫胸超犯規！透膚太貼惹網暴動：頭暈目眩
味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的南韓啦啦隊女神，接地氣的她近日再度掀起社群話題。她在Instagram 上分享一段於 台中高鐵站熱舞的短影片，短短16 秒的畫面曝光後，立刻引爆超過162萬次觀看，網友直呼「太辣太可愛」、「看暈」，更有人笑稱：「今天也搭高鐵，怎麼沒遇到本人！」留言區瞬間被粉絲灌爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 1 天前
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。未料，當服務人員依規定請她出示照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給...CTWANT ・ 1 天前
政大新鮮人最大搖籃 高中來源Top5都在台北
[NOWnews今日新聞]政治大學日前公布大學新生數據，「新生入學原就讀高中前十名排行榜」其中最多人來自台北的中山女中，其次為北一女、師大附中，十所學校中台北市學校占七成，而前十名學校新生數占總體新生...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
《通網股》中華電三大AI應用 助攻防救災智慧化
【時報記者王逸芯台北報導】為展現我國防災科技成果，內政部消防署日前舉辦「災害防救科技成果展」，以「攜手共精進、防災更韌性」為主題，邀集產官學界共同參與。中華電（2412）作為政府推動防救災智慧化的重要夥伴，本次展出三大智慧防災技術與應用，展現其在災害科技上的前瞻布局與落地成果。 中華電在防災教育方面運用 5G 專網與 VR 技術打造「智慧防災教育整合系統」，透過訓練課程與情境模組將八大訓練項目數位化。消防車與救護車駕駛模擬訓練、跨域兵棋推演與影像整合平台等應用，提供高擬真、多人協作的沉浸式訓練環境，有助提升災前教育與災中應變效率，成為智慧化防災教育的新標竿。 在防災通報方面，中華電協助消防署建置「防救災訊息服務平台」，提供地震速報、劇烈天候、疏散避難、水庫放水、土石流警戒等多類災害訊息推播。平台整合細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、電視、廣播、數位看板、電話、傳真等多元通報渠道，並支援電視台頻道切換與跑馬燈顯示，確保災情資訊能快速傳遞至民眾。系統同時提供 Widget 與電子報訂閱功能，提升民眾互動參與度，建立國家級災防資訊整合與推播機制。 在避難決策支援方面，中華電導入生成式時報資訊 ・ 1 小時前
公地放領停辦17年後將重啟 內政部：成立審議會積極推動
停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。賴清德總統今(11/21)日至彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規劃，並指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育的原則下，積極展開重啟公地放領工作，內政部表示，此政策不僅是正面回應政府過去對於長期自耕農民的承諾，並為依法具體協助農民來處理土地問題。太報 ・ 1 天前
超微CEO蘇姿丰：不擔心AI泡沫 投資不夠比較危險
超微（AMD）執行長蘇姿丰接受美國媒體訪問時說，不斷增長的人工智慧（AI）市場是「一個巨大的機會」，不擔心AI泡沫，願意...聯合新聞網 ・ 6 小時前