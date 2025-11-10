放颱風假？鳳凰逼近恐全台有感 5縣市「暴風圈侵襲機率」破90%

生活中心／許智超報導

鳳凰颱風今（10）日清晨已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，中央氣象署預估最快今日下午發布海上颱風警報，而明日不排除發布陸警。根據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，目前有5縣市突破9成，多縣市突破8成，可見鳳凰暴風圈幾乎橫掃全台。

中央氣象署說明，鳳凰颱風今日清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。

中央氣象署表示，今晚起至週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，週三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。

各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率。（圖／中央氣象署）

根據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，全台各地侵襲機率提升，目前共有5個縣市突破9成，包含台南市94%、嘉義縣92%、嘉義市91%，雲林縣、高雄市90%，而澎湖縣89%，屏東縣、南投縣皆為88%、彰化縣85%、台中市84%、花蓮縣81%。氣象署提醒，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意最新預報。

至於颱風假，依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。不過是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

