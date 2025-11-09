放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜間籠罩中南部上空，週四清晨不排除自西岸登陸橫越本島；氣象專家賈新興預測，後天中午前後就會發布陸上警報，可能會在台中、苗栗一帶登陸。是否會放颱風假？根據氣象署暴風侵襲機率圖，澎湖縣與台南市侵襲率高達91%，而全台侵襲率皆在70%以上，是否停班停課，將由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風過去6小時持續快速移動，在副熱帶高壓穩定導引下，今晚將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，明天進入南海後沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上，如果路徑上沒有特殊變化，週三上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，週三深夜至週四凌晨間登陸彰化至台南之間，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。整體來看，鳳凰直接影響甚至登陸台灣的機率相當高，確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於「颱風北轉的角度」，是若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽，若北轉角度較大，苗栗到屏東都可能落入颱風中心的影響範圍。
至於各地風雨情形，「台灣颱風論壇｜天氣特急」坦言，目前仍難有精確研判，雖然趨勢顯示，颱風靠近台灣時會由中度逐步減弱為輕度颱風，但實際影響仍取決於其在週一脫離菲律賓後的重新整合速度，以及接近台灣期間的減弱幅度，這些變化將直接左右各地風雨強度差異，週一至週三鳳凰的每一步都是關鍵，提醒民眾鳳凰體型龐大，未來基宜花東、新北東側、雙北山區嚴防連續3天劇烈降雨，大台北週二共伴有大雨，中部、南部、澎湖、金門必有強勁風勢，務必提早做好準備。
