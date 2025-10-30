《放飛旅行團》空降南韓票房冠軍 車銀優被讚「出道最打動人心的演出」

《放飛旅行團》強勢登上南韓首日票房冠軍，由姜泳錫（左起）、金英光、姜河那、車銀優、韓善化主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

韓國年度最瘋狂爆笑喜劇《放飛旅行團》，昨（29日）於南韓正式上映，從預售票房、網路評分與觀眾口碑都全面稱霸，更一舉終結《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》連續三週票房冠軍紀錄，強勢登頂南韓首日票房冠軍，光是首日就吸引超過8.2萬名觀眾進戲院同樂，笑聲炸場。此外，觀眾也對主演之一的車銀優的演技蛻變印象深刻，直呼：「這是他出道以來最打動人心的演出！」

根據南韓電影振興委員會在昨日公佈的預售票房數據，《放飛旅行團》以28.3%的預售率，以及8.4萬張的預售票量蟬聯兩項榜首，尤其從本片上映前十天到昨日上映當天，始終保持著預售領先地位，充分展現觀眾對這部電影的期待。就當日本動畫電影《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》已經連續三週蟬聯票房冠軍的同時，本片也憑藉在預售方面的領先優勢，一上映就順利登頂票房冠軍，吸引超過8.2萬名觀眾進戲院同樂，更在主要電影網站上獲得觀眾好評佳績：NAVER電影8.5分（滿分10分）、樂天影院8.8分（滿分10分）、CGV金雞蛋指數86%（分數越高代表評價越好）。

值得一提的是，《放飛旅行團》除了是「臉蛋天才」車銀優的第一部大銀幕主演作品，更是他在入伍前獻給粉絲們的一份驚喜禮物，本片故事也正是從車銀優角色的旁觀者視角展開，因此他將有許多旁白的聲音表演。提到旁白演出時，他笑稱自己已經有段時間沒穿校服了，所以努力讓語氣保持純粹且自然的感覺。至於他所飾演的「廷民」，是一位性格內向、略帶孤僻氣質，並擁有帥氣外貌的角色，但和朋友們在一起時，就會展現出有些古怪、出人意料的一面。

車銀優透露自己因為非常喜歡喜劇類型，因此想要挑戰看看，加上劇本真的很好看，並覺得跟姜河那、金英光、姜泳錫等演員們合作一定會很開心，所以決定加入。尤其全片會從他角色的旁觀視角展開故事，幾乎從頭到尾都有他的旁白，這也讓車銀優略帶壓力：「一開始有點壓力，但同時覺得很有趣，像是在描繪五位好友的青春，也讓我想起自己年少單純的時光，因此感覺特別溫暖。」

車銀優在片中飾演夢想成為DJ的帥氣少年。（圖／采昌國際多媒體國際）

他更大讚同片演員姜河那是他非常喜歡的演員：「我以前還特地去看他的舞台劇，那時候只是簡單打招呼，這次終於能在作品中合作。他在片場總是充滿活力，尤其在化妝或準備時，總會第一個打招呼，是那種會讓現場氣氛立刻HIGH起來的前輩、朋友和哥哥。他也經常主動提出想法，讓許多場景變得更加有趣、生動。」而在《叢林的法則》節目中結緣的金英光，由於有過合作經驗，也讓他感到相當自在：「我們平常也常聊天、交流想法，很合得來。」他也笑稱姜泳錫在片中的造型超有趣：「他一開始戴假髮，後來又因為角色修行而剃光頭。」更進一步指出：「他本人性格開朗幽默，常常開玩笑，讓拍攝現場總是充滿笑聲，也因為這樣，我們相處得非常愉快。」

即使因為服役無法參與後續宣傳，但在拍攝本片的過程中車銀優感到相當開心，他也依然期盼觀眾們的支持：「本片能讓大家再次感受到學生時期或青春時代的回憶、懷念與熱情。希望大家能到戲院透過大銀幕、環繞音效體驗這份情感，再次和我們一起感受那時的青春。請大家多多支持，也希望你們能看得開心！」

《放飛旅行團》是車銀優的第一部大銀幕主演電影，也是他在入伍前獻給粉絲的驚喜禮物。（圖／采昌國際多媒體國際）

韓國觀眾看完本片後紛紛直呼：「比想像中更有趣！原以為只是輕鬆喜劇，沒想到竟然還有感動，是男女老少都會喜歡的電影！」「好久沒看到笑點與感動兼具的電影了！」「中段情節完全抓住我的目光，讓人重新思考『友情』這件事。」讓本片可說是笑聲與口碑雙雙豐收！因此車銀優也更大力推薦本片：「能讓大家再次感受到學生時期或青春時代的回憶、懷念與熱情。希望大家能到戲院透過大銀幕、環繞音效體驗這份情感，再次和我們一起感受那時的青春。」

《放飛旅行團》劇情描述堅持到底的瘋狂執著者、活力爆棚的樂天派、顏值爆表的潮流DJ志願生、腦洞大開的怪咖，還有直率爆笑的傻大姐——這五位從小一起長大的死黨，雖然個性南轅北轍，但卻默契滿點。在友情屆滿24週年之際，他們終於迎來夢寐以求的「人生首次海外旅行」！只是沒想到，這場說走就走的旅程，卻秒變災難現場：丟包、誤會、鬧劇不斷升級，他們能否克服重重危機，重新找回彼此？而這場瘋狂之旅的終點，會是一生中的難忘回憶，還是友情的點呢？《放飛旅行團》於11月14日在台歡樂獻映。

