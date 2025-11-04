《放飛旅行團》笑翻全韓！連6天票房稱冠 主角姜河那驚吐：沒打算演一輩子
《放飛旅行團》即將在11月14日在台上映。該片在韓上映前，已進行大規模的口碑試映，獲得炸裂般的好評，電影上映後，一舉榮登南韓首週末票房冠軍，更連續6天蟬聯票房榜首，截至昨日（3日）已經累積近39.4萬觀賞人次，賣座近36.2億韓元（約新台幣8045萬元） 。
《放飛旅行團》透過姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫與韓善伙（另譯韓善化）等年輕演員的加盟，為全片帶來前所未有的新鮮娛樂體驗。此外，崔貴華、尹敬浩、高圭弼和姜知英等喜劇演員的助陣，也為導演南大中標誌性的喜劇風格增添光彩。
其中主演之一的姜河那，今年就以《牆外之音》、《黑白線人》、《魷魚遊戲第三季》等6部電影與戲劇作品跟大眾見面，他笑說：「作品什麼時候公開不是演員能決定的，只是今年剛好集中上映了很多部作品。大家問我都不休息嗎？但我其實拍得很悠閒。只是在這三、四年間拍的作品，全部都擠在今年上映，就覺得我好像一直在拍戲似的，但其實我現在手上沒有新作品了。」
雖然他是近年來最忙碌的演員之一，但他也驚爆自己「沒有打算一輩子演戲」：「我沒有想過要演到什麼時候。當演員這份工作，是需要有人來找你才能做的。如果有一天沒人再找我，就表示我的價值結束了。那時候即使想演，也不能演。想到那時候會做什麼別的工作，但那不是悲觀的想法，我覺得做別的事情也會覺得有趣。」他並補充：「我相信我自己。不管做什麼工作，我都有信心能做得開心。我不會理所當然地認為可以一輩子演戲。不過，只要有人願意找我，我就會一直當演員。」
談到《放飛旅行團》，姜河那也表示：「我很喜歡自己演過的每一部作品，但本片真的像是一群朋友一起拍的作品。現場大家真的笑開懷，也打打鬧鬧得很開心。尤其海外拍攝就佔了全片超過70%，感覺就像大家一起出國拍綜藝節目一樣。」他並補充：「（金）英光哥、（姜）泳錫、（韓）善伙都可以很快熟絡起來，因為大家都了解導演的喜劇節奏。即使有不同意見，最後也能收斂到導演喜歡的方向，所以我們很容易變親。因為我之前也和導演合作過《30日》，所以這次能更自在地提出想法。以前拍別的作品，我得有120%的確信才敢說出來，但這次只要有80%的確信就能開口。」
至於在片中飾演描繪友情與青春的角色時，他也表示：「我到現在還不知道什麼是青春，因此我反而覺得現在仍然是青春。每天都活得很開心。當然說完全沒煩惱是騙人的，但我不會被煩惱束縛，不會抱著『一定要小心、不能犯錯』的壓力生活，而是努力讓每一天都過得很開心。」
