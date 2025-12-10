放飛無人機驚見「崖洞裡有人類乾屍」 陸男嚇：原以為是野獸

大陸重慶近日一名男子放飛無人機進行訓練時，竟意外在石崖洞穴中發現一具「乾屍」，嚇得他趕緊報警。事後有失蹤者家屬透過社群帳號與男子聯繫，表示終於找到失蹤數個月的父親。

男子放飛無人機在崖洞中發現乾屍。（圖／翻攝《九派新聞》）

根據《九派新聞》、《青島新聞網》等多家陸媒報導，當事男子「淘二娃」接受採訪時表示，自己是一名無人機「飛手」，當天正在進行訓練，看到崖洞內疑似有屍體的物體。他透露，剛開始以為是野獸，但後來看到了人類的手指與頭顱，才驚覺恐怕是人類遺體，自己也是第一次遇到這種情況，當下有些緊張。

「淘二娃」指出，事發的崖洞大概5、60公尺高，是很早以前的一個崖洞，洞穴裡面有塑膠瓶子、毛毯和人類的衣服等物品。警方獲報後趕到現場勘察處理，確定是一具人類乾屍，並將屍體運出轉移。

「淘二娃」表示，他的影片發布後，已有家屬透過社群帳號聯繫自己。家屬稱，「謝謝你，讓我找到了爸爸，這幾個月一直在找他」。「淘二娃」稱，也許是冥冥之中，自己將無人機飛到那裡，給逝者一個解脫。

