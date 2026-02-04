「放養牛」闖草莓園吃霸王餐 「夜遊」還釀車禍

3號晚上飼主在馬路上趕牛，沒想到這些牛隻橫跨馬路遭轎車撞上。（圖／東森新聞）





新竹縣關西鎮一名飼主放養超過20頭牛，但這些牛，卻長期造成當地居民困擾，因為牛隻們，不僅侵入附近草莓園大吃「霸王餐」，時間長達1年之久，3號晚上，飼主在馬路上趕牛，沒想到這些牛隻橫跨馬路，遭轎車撞上，不僅牛隻受到驚嚇，還害那輛車嚴重損毀。

2隻牛牛深夜逛大街，準備橫越馬路，沒想到下一秒蹦一聲巨響，其中一隻牛被撞起飛翻滾好幾圈，站起來就想跑，另一隻也受到不小驚嚇。

遭撞牛隻飼主：「等一下。」

而在後面追著跑的正是這群牛的飼主，附近住戶透露，會發生事故一點都不意外。附近居民：「我們大家都認為這一定會發生的事，牛主人完全不管這個事情，不關心這個事情，讓牠隨便跑。」

大街亂跑釀成車禍，這一撞車頭凹陷，車窗上佈滿了不明黃色液體，可以想見撞擊力道真的不小。

協助排除車禍民眾：「前檔大燈都破掉，他（車主）開內線看到黑影跑過來，他就閃到外線去，後面才知道是牛。」

事情就發生在3號晚上8點多新竹縣關西鎮，當地居民真的無奈，因為就在發生車禍的不久前，這群牛也到附近草莓園開吃，大嗑霸王餐時間長達一年，飼主屢勸不聽，讓農場主人非常痛心。

協助排除車禍民眾：「滿多次的，他這邊剛好在種東西，牠都會跑過來這邊，滿大的困擾，因為如果是晚上，開車的人很危險，他（飼主）都不牽圍起來，跑來這邊騷擾。」

新竹縣動保所技正林志成：「牛隻於馬路上行走，違反社維法或道路相關法規，飼養動物時，避免動物遭受傷害，我們一樣會發函。」

水牛一頭市價4到5萬元，飼主因為興趣放養超過20頭，卻造成當地居民困擾，也讓牛牛陷入危險，這下不僅得賠償車主損失，也恐違反動保法及社維法，最高可罰15萬元罰鍰。

