放高利貸恐嚇對方提前還款 三線二星警政署高官恐嚇罪起訴
曾擔任刑事局副局長，因為88會館弊案遭拔除、目前在警政署擔任專委兼法制室副主任的3線2星高階警官黃建榮，透過女友林秋宜借錢千萬給1名答姓女子開餐廳，言明利息百萬，不料當88會館案件爆發後，黃建榮疑怕被查金流，要答女提前還款，還恫嚇「如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你」，台北地檢署調查後認為黃建榮涉犯《刑法》恐嚇罪，依法起訴。
據了解，這名答女的來頭不小，6年前，1名從事電玩、資金雄厚的彭姓金主，借了7億元給大慶證券前董座莊隆慶，莊男事後卻未依約定償還，彭姓金主因此找上黑幫討債，當時在台北市中山區開設知名日本料理店答女，對外表示大慶的債務都由她在負責，徐男就找了兄弟將答女押走逼她還錢，事後台北地檢署依妨害自由等罪，將徐男等5人起訴。
這個事件後，答女也被外界起底，指她經營應召站，專賣金絲貓為號召，以偷渡或合法觀光名義引進俄羅斯美女，扣留護照、僱請保鑣看管，再轉介賣淫，所得全部私吞。另外還被爆料曾擔任某醫院的財務長，3個月內，醫院帳戶就有逾億的資金進出，負責人懷疑，答女涉嫌利用醫院帳戶，做為非法洗錢的管道
2022年5月間，黃建榮透過女友林秋宜獲悉逸居公司的答姓負責人要借錢，就向李姓友人無息借款1000萬，透過女友將這筆錢借給答女，同時約定月息1.5分，由答女以逸居公司名義開立1000萬元支票做為借款擔保。
2023年5月間，由於借款期限將至，答女無力清償，因此請黃建榮將第1年的借款清償期延長1年，黃建榮要求2年的利息都改每月月息2分計算，同時答女要先交付第2期借款利息才能展延。答女同意後以逸居公司名義重新開立240萬元支票(第1年借款利息)，另外將之前的1000萬元支票作廢，重新開了1張1000萬元的支票，交給黃建榮。
在借款的過程中，2022年11月爆發88會館弊案，黃建榮怕他在外放高利貸的事被調查，2023年8月25日傍晚，黃建榮到大安區一家餐廳找答女，恫嚇「這兩張支票日期一定要改，要提前兑現，不能等到113年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」。
答女害怕就在餐廳交了4張支票總計面1100萬元的支票給黃建榮，黃建榮則將答女之前開的1000萬元及240萬元的支票還給答女。黃建榮取得1100萬元的4張支票後，將錢存入胞妹的帳戶，再將1000萬元還給好友李男。
沒想到答女還錢後，黃建榮竟透過女友去新北地檢署檢舉答女疑似吸金，答女不甘心，也檢舉黃建榮恐嚇她，全案因而爆發。
