放鳥北海道包車遭撻伐 當事人致歉"怕被詐騙才封鎖"

台灣遊客到日本北海道旅遊，訂了包車卻放鳥沒出現，事件經業者透過網路披露後，引發網友撻伐，當事人後來聯絡租車公司，道歉並願付三萬日幣車費，解釋是因為line提醒，說這個電話不是台灣電話，擔心詐騙，才會封鎖。

台灣旅客後來聯絡租車公司，道歉並願付三萬日幣車費，解釋是因為擔心詐騙才會封鎖。（圖／翻攝threads＠japan_charter）

日本租車公司再度貼文，表示消失的旅客已在2日中午聯繫上，並承諾願意支付車費，封鎖的因為竟然是因為擔心是租車公司是詐騙集團，這說法讓租車公司聽不下去，po出雙方line對話。台灣旅客說，因為台灣系統提醒帳號有可能是詐騙集團的帳號，導致後續沒有聯絡，預約車費3萬日圓，我可以付給你，我的擔心造成你的困擾，很抱歉，後面還請業者在付款之後，要在社團說明他沒有搭車的原因。租車公司質疑對方還是不願承認錯誤，強調我們只會說你經聯絡並支付了費用，不會幫忙澄清，台灣旅客則是不斷跳針的說是line的提醒，才會造成他判斷錯誤，怕上了車會被載到哪裏也不知道，所以才會選擇封鎖，但這個理由連一般民眾都不買單。民眾：「這當然不能接受啊，誰可以接受？你沒有出現，就是爽約嘛。」另一位民眾也說，「這看起來好像是藉口，不合理。」

台灣旅客遭肉搜疑似是便當店業者，連續兩天大門深鎖，間接證實出國旅遊。（圖／民視新聞）

整起事件發生在這個月1日，日本租車公司在社群平台上貼文，尋找一名在日本北海道新千歲機場包車的台籍旅客，司機到了卻不見人影，空等了兩個小時，推測可能是被拿來當備胎，因為正值大雪期間，旅客發現電車有開，就拋棄原先訂好的包車，還把租車公司封鎖，甚至換頭像，事件引起網友撻伐，並肉搜出台籍旅客疑似是高雄一間便當業者，揚言抵制。記者實際到便當店，連續兩天大門深鎖，間接證實出國旅遊。鄰居表示：「老闆平時比較不講話，沉默寡言，比較不會跟大家互動。可能就是已經被肉搜了，然後才出來。」民眾說，「不管怎麼樣，就是盡量把這個事情圓滿這樣，不要讓他們誤會我們台灣人對這方面的事情這麼不守信用。」放鴿子事件，重創台灣遊客形象，當事人神隱一天後馬上匯款道歉，就盼此事到此為止，不要繼續延燒。

