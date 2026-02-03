放鳥日本包車業者！便當店老闆現身道歉「系統提醒帳號詐騙」才封鎖 藉口遭網轟爛

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

一名日本包車嚮導昨（2）日發文指出，有台灣遊客無故缺席預訂的接機服務，撥打電話才發現已被對方拉入黑名單，其惡劣行徑引發網友撻伐。對此，被肉搜出真實身分的高雄便當店老闆現身道歉，並承諾支付業者當初預定的車資。

包車業者貼出兩人對話紀錄，便當店老闆當初答應這筆交易，就是代表同意（圖／翻攝Theards）

高雄「元福」便當店老闆昨日中午主動聯繫嚮導，解釋是因手機系統提醒帳號「可能涉及詐騙」，加上身處國外、攜家帶眷，出於安全考量才選擇封鎖。他強調並非惡意失聯，因擔心有詐騙嫌疑，不知道上車後會被載往何處，才選擇封鎖，也承諾願意支付當初預訂的車資3萬日圓，希望能平息爭議。

但嚮導PO出兩人聊天紀錄表示，便當店老闆當初答應這筆交易，就是代表同意：「司機都給您了，車輛信息也給您了，也沒有提前收任何錢，出發前一天還在群組說好的，落地後覺得不需要我們，就把我們封鎖」。對於便當店老闆提到的擔心詐騙，嚮導直言：「您這個事情根本是不成立的，無中生有編造的藉口」。最後，嚮導在貼文中寫道「大家做生意都不容易，誠實守信比較重要，非常感謝大家的幫忙。」

包車業者貼出兩人對話紀錄（圖／翻攝Theards）

許多網友也認為老闆的理由根本是無稽之談，紛紛怒批：「要詐騙的會先叫你付錢，而且金額一定很大！才3萬日圓，是要騙個屁」、「他們是因為被炎上怕影響便當店生意，而且還上新聞了才說要付錢吧」、「為了3萬日幣，搞得全台灣都知道，身敗名裂啊」、「太荒謬了吧，才3萬日圓，然後已經約定好了的行程放鳥才在說怕被詐騙」。

