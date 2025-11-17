放鳥沒發雞排！疑當事人道歉認「非台大大氣系學生」 網質疑真實性

一名自稱是台大大氣系學生的網友，日前發出「祭品文」，預測鳳凰颱風來襲，台北市至少會放2天颱風假，沒有的話就要發雞排和珍奶，不過真的到了約定發放的時間，卻遲遲沒有人出現，讓大批排隊等候的民眾撲空，引發眾怒，網路上隨後出現匿名道歉文，坦承是因為感情和情緒問題才會發颱風假雞排文，沒想到這麼多人被誤導，要對台大大氣系全體師生以及被放鳥的民眾道歉。

回顧整起事件經過，日前鳳凰颱風來襲，一名自稱台灣大學大氣系學生的網友，在臉書社團發出祭品文，預測台北市12日至14日至少會放2天颱風假，還說少一天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就請300份，結果北市一天都沒放、正常上班上課。

預測跳票後，疑似原PO網友再發文，承諾會兌現於16號中午12點在台大傅鐘前發放300份雞排 和100份珍奶，「發完為止，敬請期待」，貼文一出，不少網友紛紛留言卡位，相約領雞排。

台北未放颱風假，疑似原PO預告「11/16中午發雞排珍奶」。圖／翻攝自臉書

昨天到了約定時間，大批人潮在台大傅鐘排隊等候，但遲遲沒有等到承諾發放的大氣系同學，最後無奈、失望離去，還有人不滿問，祭品文承諾跳票能不能提告？

隨著怒火延燒，臉書粉專「黑特帝大」昨天出現一篇針對此事件的道歉文，表示想為「台大大氣系雞排」事件道歉，並坦承自己並非台大大氣系，也不是台大學生，而是其他學校的畢業生。

文章作者解釋，當初在匿名版自稱大氣系發颱風假＋雞排文，只是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，結果造成整個系、學校，還有無辜同學被牽扯進來。對台大大氣系全體師生、被提到的同學，以及被情緒波及的女生，還有去傅鐘排隊、被耍到的人，真心說一聲：對不起。

最後，文章作者表示，「匿名不代表可以不用負責，這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，也會記住這個教訓，不再重蹈覆轍。希望這件事情到這裡可以畫下句點。」

不過對於道歉文，不少網友質疑真實性，有人直言，「我強烈覺得這不是原po」、「這裡是匿名粉專，我怎麼知道你是不是真的那位？」「道歉還用匿名」，而且後續又出現其他則「匿名道歉文」，究竟哪一位才是當事人或者當事人是否發聲真假難辨。



