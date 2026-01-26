放鳥羅生門／聲援黃子佼遭炎上 他還爆20年前喝醉想強吻醜聞

曾國城因失言風波，臨時缺席一場公益活動。（翻攝自曾國城臉書）

出道36年的王識賢因電影《角頭》系列的黑道大哥「仁哥」一角，人氣再度翻紅，尾牙、商演及婚宴邀約不斷，但也因檔期太滿，在粉絲婚禮前一天才告知無法出席，讓準新人傻眼又生氣，更在網路上引起討論。臨時缺席難免惹議，劉畊宏甚至曾經讓學生在10度低溫下等了2個小時。

劉畊宏受邀到河南信陽學院戶外草坪帶操，卻遲遲沒出現。（翻攝自劉畊宏微博）

劉畊宏曾受邀到河南信陽學院戶外草坪帶操，學生們被通知下午停課，穿校服到指定地點集合，結果劉畊宏遲遲沒有出現，導致學生在戶外10度低溫中等待了2個多小時。事後，劉畊宏在微博上致歉並解釋，因氣候原因，將活動移到室內場地，因進場人數有限，才會讓許多人無法進來，他真的很抱歉。

中國大陸男星張藝興是韓國男團EXO一員，原本要在首爾舉行粉絲見面會，他還露面見面會的彩排，沒想在開演前5小時，突宣告因「不可抗力因素」無法出席，其他成員照常出席，引發網友議論紛紛，事後，張藝興在微博發文道歉，透露是因為參加中國國家話劇院的活動，人已經返回北京。

韓國男團EXO成員之一的張藝興，原欲出席首爾粉絲見面會，沒想在開演前5小時臨時取消。（翻攝自張藝興微博）

曾國城因聲援黃子佼復出被炎上，還丟了節目主持棒，隨後又爆出20年前喝醉後想強吻陶晶瑩等醜聞，事發後原定要出席一場公益活動，主辦單位堅稱曾國城不會躲，沒想到隔天以扁桃腺發炎而缺席。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

