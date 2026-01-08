《放.專訪/獨家》「慶安宮囡仔」突破謝國樑連任路？「廟三代」童子瑋「藍綠通吃」是家學淵源...人生哲學從球場來：我沒在怕輸
民進黨挑戰2026地方大選，正式提名黨籍基隆市議長童子瑋參選基隆市長，衝擊延續連任之路的謝國樑，這是地方家族對決、也是市民又一次為港都的分岔路口抉擇。《放言》專訪童子瑋，揭開這位基隆「首位綠營議長」的童年故事，以及不顧家族反對，成為「叛逆份子」踏上政治路的關鍵轉折。
和《放言》記者見面的這一天，童子瑋依舊成套灰黑色西裝、舉止得宜卻不失「本土味」，是「童議長」給民眾的經典形象，比起其他地方民代「跑行程」的輕鬆裝扮，童子瑋總以正裝示人，背後故事、正是童家三代近百年來的傳承。
慶安宮香火傳承百年...他的童年不一樣「Social是天生技能」
出生解嚴隔年、民主浪潮下的新台灣，基隆港是全台吞吐量最大的港口之一，人潮、車潮、錢潮絡繹不絕，整座城市猶如不斷冒出蒸汽的巨大機械，燈火至夜未熄；童子瑋是「商三代」也是「廟三代」，家族經營電信事業，而祖父童永長年為慶安宮主委，招牌貝雷帽、吊帶西裝褲是標誌性裝扮，抽著菸斗在廟埕前穿梭，擔任「公道伯」打點地方大小事，帥氣的紳士感是童子瑋對港都繁盛的印象：「也許我就因此習慣穿西裝。」
談起過往基隆的榮華，自幼在「委託行商圈」溜搭的童子瑋侃侃而談，「所有舶來品，進口水果、大人買西裝、連森永牛奶糖都要在這買，我們是北台灣最時髦的城市！」他細細勾勒畫面，挾著上百艘漁船進港，報關、船務公司運轉不停，上下班如沙丁魚般的人流塞爆市中心，童家的電信業務也迎來高峰，員工處理案件至三更是常態，「連親戚小孩打網咖，都要來基隆打，有沒有一種榮耀感？」
「那時不管家裡、廟裡，總有非常多的政要進出，選舉前也常看見『總統級』大官，家中晚上沒在關門的」，回憶童年，童子瑋和其他打電動、出遊的小朋友很不一樣，被檀香味的香火環繞，從小學的是廟中科儀、待人接物的處世之道，也常被大人帶出來「Social」，早熟地了解何謂進退應對。
講到這裡，童子瑋調整了一下座椅的位置：「小時候不能這樣，一定要坐三分」，比起學業、童家更重品德，家裡頭吃飯，阿公一定得先動筷，有回看到焦香的馬頭魚、忍不住偷夾一口，衣架立刻招呼，痛在肉裡、記在心裡，「禮節」成為童子瑋的人生教條之一，至今亦然。
求學為政治路打底成藍綠通吃關鍵？他看到這一景象衝擊也激起熱血
而和基隆其餘大家族二代一樣，童子瑋在求學時期，也曾三度要被媽媽「送出國」，被問及為何仍留在台灣？童子瑋眼神露出笑意，回的簡單：「因為我朋友都在這啊！」從幼稚園起就有好人緣要「應酬」，他一下去溜冰、一會兒打球，忙碌得不亦樂乎，也撇見未來從政之路的小小縮影。
有趣的是，童子瑋雖然腦筋轉得快、人也機靈，不大愛唸書，是典型「壞壞的模範生」，人生卻處處充滿機緣，大學讀開南法律系，少數認真修過「地方制度法」，後來還一度被教授送到某藍委辦公室實習，算是一堂政治先修課，「真的很奇妙，後來我到議會，議員討論地方制度法我都不用看，因為以前都第一名。」
不過，童子瑋退伍回到家鄉，街區的景貌卻截然不同，整座城市「慢下來」了，安安靜靜的港口不復以往，千人以計的船公司，如今剩下百餘人，產業外移、交通也沒跟上，他接棒家族事業，卻發現同輩多往台北工作「生活、娛樂都在台北，基隆就變成睡覺的旅館。」
當然，「時髦」的代名詞也跟著轉移了，幼年對城市的驕傲感跟著退散，反觀大學時還是一遍荒煙蔓草的蘆竹地區，卻在十幾年間飛速成長、桃園和基隆因此黃金交叉，一個個衝擊接踵而來，「怎麼基隆變成這樣子？」數百個疑問在童子瑋腦中來回，但一向不怕挑戰的他，從政的念想此時也油然而生。
人生哲學從球場來：「我沒在怕輸」...第一個敵人卻是自己人？
「我從政不是為了要打敗誰，只是為了實現一點基隆應該有的樣貌」，或許是「公道伯」阿公帶來的影響，童子瑋政治路上藍綠通吃、少有樹敵，尷尬的是，反而第一個「敵人」是執拗的阿公。
「我絕對不可能讓他（童子瑋）選啦！」阿公童永的固執，不僅時任基隆市長林右昌說不動，連「外甥」行政院長賴清德也吃了閉門羹，不行就是不行；童子瑋最後改以無黨籍參選，阿公也沒退讓，回了句「你要選，出去就別回來了」，童子瑋還真的踏出了家門，只帶了手機和香菸，才發現身上沒幾分錢，心一橫貸款選舉，「很帥的出去，總不能再回頭吧？」
家族雖不支持，阿公的影響力卻在他初次選舉不斷浮現，「我去拜票，上百個人都告訴我『我欠你阿公人情』」，童子瑋陌生的家家戶戶敲門拜訪，當然吃過閉門羹，但也靠一步一腳印拿到屬於自己的「鐵票群」，他眼中沒有藍綠、有的是在地連結，家學淵源正是阿公教他的「人情」兩字，甚至創下在外省眷村拿下最高票的紀錄。
至於阿公最後有沒有轉念？童子瑋有點調皮、笑吟吟地說：「後來還是來造勢了，心不甘情不願坐在台下不講話、還是來了」，政治第一戰，童子瑋賭上阿公「愛面子」打了勝仗，喜好籃球、棒球運動的他，人生哲學是霸氣的「我沒在怕輸」，對上明星選手也沒後退過；童子瑋說，這不是臭屁、只是他不害怕，贏的決心已經大過一切，不試試看怎麼知道？
家族「異類」要為人生、城市「自己決定一次」
被問到是否能成功挑戰連任基隆市長謝國樑？童子瑋並未訴說老套的「藍綠結構」芸芸，而是直接了當：「我覺得我會贏，從頭到尾沒想過會輸」，他直言，謝國樑任內碰上兩次罷免，幾年來沒有太多的政績和經營，而童家有的是在地性連結，對選民照顧、爭取建設也沒落下「雙軌併行」，是他最大的底氣。
在求學時期對書本未多著墨，但家族隱隱沾染的政治氣息、從小沒缺席過綠營的造勢場合，「政治DNA」萌芽的早，童子瑋的熱情投注政治：「因為我很想改變」；而他沒掉入「二代」窠臼固守家業，當初不顧家裡反對從政，他對父親一句「從小到大都為我安排好，可不可以讓我決定一次？」讓家族也反思，而這位童家的「異類」如今一樣「叛逆」，誓言要打破地方結構、連任規律，擘劃港都下一個時代的嶄新篇章。
（圖片來源：童子瑋辦公室）
