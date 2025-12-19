《放.專訪》運動中心更友善、賽事更好參與、觀賽也更便利！專訪「適應運動司」林佩君司長 一起把「運動平權」變成每個人都感受得到的日常

在台灣，我們常說要讓運動成為生活，但對某些群體而言，連「踏進場館、找到課程、報名賽事」都比想像中困難。有人受限於無障礙設施，有人擔心賽事沒有適合的組別，也有人不知道從哪裡取得運動資訊。競技層面也是如此，許多身心障礙選手從校園出發，一路面臨訓練、賽事與職涯的多重限制。適應運動司的成立，就是要逐步拆解這些日常與競技上的障礙，讓每一個人都能安心開始運動，也有機會走向更大的舞台。

此次專訪，《放言》記者走進運動部「適應運動司」林佩君司長的辦公室。林司長穿著俐落的米色外套與白色長褲，帶著親切笑意，說話語氣沉穩而柔和，讓訪談從一開始就多了份輕鬆感。接下來的對談裡，她一面用簡單的方式解釋「適應運動」，一面把國際人權架構、國內政策設計與第一線觀察串在一起，試著讓更多民眾理解，所謂「運動平權」，是要讓每一個人都能安心動起來的具體改變。

林佩君司長率適應司同仁參觀位於板樹體育園區新北市輪椅夢公園，並體驗冰壺運動。（圖｜運動部提供）

適應運動在做什麼？原來運動也能被「量身訂做」



「簡單地說，量身訂做、讓『每一個人』可以在運動中享受、找到自己的位置與價值。」林司長補充，適應運動並不是另外貼上一個標籤，而是希望讓標籤變得不那麼重要，「讓每一個人，不會受生理的侷限，都可以參與運動」。

依據聯合國教科文組織2015年修正通過的「體育、身體活動與競技運動國際憲章」，體育及身體活動是所有人的基本權利，但在現實生活中，身心障礙者與特殊需求者常因環境與支持不足，被排除在運動之外。

在林司長的形容中，適應運動就像一件量身剪裁的衣服，也像一把打開運動世界的鑰匙，或是一個自由調色盤，讓每個人依照自身能力與需求，在運動中畫出自己的樣子。核心目標是打造「愛運動，動無礙」的支持環境，讓運動真正走進每個人的日常生活。

林佩君司長體驗虛擬實境(AR)智慧手搖車（圖｜運動部提供）

多年推動 適應運動司補上關鍵拼圖

在教育部體育署時期，身心障礙運動推動並非沒有做，而是分散在不同單位。社會端推廣由全民運動組負責，校內適應體育由學校體育組負責，人力配置略有不足，政策推動自然面臨限制。

林司長分享，當時在運動部組織改造過程中，對六司如何分工進行了許多討論。「而且它某種程度上是要去對所有的民眾、對所有的國民去傳遞，到底運動這件事情對台灣的意義是什麼。」最後選擇以「適應運動」作為名稱，是因為比起只鎖定某些特定族群，更能涵蓋不同條件的國民。

適應運動司的設立，來自國際人權發展趨勢、身心障礙團體長年倡議，以及行政院諮詢小組的專業建議。「適應運動司」以「多元、平權、共融」為核心理念，重新定義運動主體，從「以競技為中心」轉向「以人權與參與機會為中心」，希望建構友善共融的運動環境，讓每一個人都有平等參與適合運動的機會。

總統府蕭美琴副總統、海洋委員會管碧玲主委及李洋部長出席「臺灣無障礙海洋日」活動，與200名輪椅使用者在福隆海水浴場共同宣誓運動平權及共榮成長。（圖｜運動部提供）

共情×共融×共榮×共好 四個關鍵詞推動運動平權

適應運動司成立時間不長，外界也好奇它實際要做什麼。林司長說，為了讓大家在短時間內掌握適應運動的方向，團隊拉出四個策略主軸：「共情、共融、共榮、共好」，以「打造平權共好」為核心，秉持人權理念，建構友善運動環境，提升運動參與。

「第一個其實是講『共情』，也就是要先理解，我們要服務的對象，他們的需求是什麼。」過去台灣缺乏完整的適應運動參與資料，適應司將啟動全國性身心障礙者運動參與調查與資源盤點，並建置「適應運動資訊系統」，依障別與需求提供檢索功能，整合活動、課程與資源查詢，讓身心障礙者、家庭、教練與服務單位，都能在同一平台找到所需資訊，同時透過跨部會會議與地方政府合作，逐步建立中央到地方的協力網絡。

危宇澤選手參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會男子十項全能賽事勇奪銀牌。（圖｜運動部提供）

「共融」則是把身心障礙者真正納入運動場域與賽事活動中，不管是運動中心、馬拉松、游泳或自行車賽，適應司希望從政府部門主辦及民間大型賽會開始，鼓勵增設身心障礙組別，並提供友善服務流程指引，讓主辦單位知道如何規劃；在日常場域上，也透過教師增能與運動輔具補助，結合地方政府與身心障礙運動團體，讓身心障礙者在學校與社區就能持續運動。

「共榮」著重在地化與競技化並進，也思考選手的長期發展。林司長提到，許多身心障礙選手連續多屆出戰國際賽事，「我們也需要新的、年輕一點的選手，可能從他們在就學的期間慢慢去先有機會參與運動，再來就是透過我們的協助，能夠發揮自己的潛能。」適應司推動長期備戰與潛力新秀培育機制，讓選手與教練有較穩定的備戰支持，也思考退役後與企業合作，讓選手「不只在場上發光」。

最後是「共好」，把視野從國內延伸到國際。林司長說，「共好」不只是整合國內資源、號召各部會一起推動運動平權，也包含「接軌國際」，透過與國際組織、區域聯盟合作，讓台灣在運動平權上的努力被看見。將身心障礙者納入核心政策目標族群，是「Team Taiwan」的重要實踐，希望透過「終身參與、專業支持、制度創新」，讓平權成為走進運動場域就能感受到的真實改變。

林佩君司長出席在國立體育大學舉辦之2025全國適應體育運動會開幕典禮，歡迎參與盛會的師生並頒發榮譽獎座予推廣大使林冠宇同學。（圖｜運動部提供）

從校園開始 老師增能與運動輔具補助

談到如何在校園落實共融設計，林司長說，運動部與教育部分工明確。教育部負責課程與校內體育設施，運動部則從校園延伸到社區，協助擴大參與。

「第一個其實是教師的增能。」她指出，許多老師具特教背景，可再提升更多適應運動與適應體育的概念，適應司希望在既有基礎上協助提升教師職能，讓孩子在校內就能得到適合的運動引導。

第二部分則是運動輔具，「有些運動輔具是讓不同障別的孩子在做運動的時候，是可以比較不會受傷，很安全，可以來從事運動。」適應司計畫與學校建立介接機制，由學校提出需求、運動部補助購置，並鼓勵在非上課時間開放給社區身心障礙居民使用，讓資源效益最大化，希望協助更多學校打造友善的適應運動環境，同時兼顧區域平衡。

支持選手的每一步 補助、就業與照護一起到位



在補助與獎勵制度上，林佩君也提到，未來會持續透過運動部補助與地方政府合作，讓各縣市在場館優化、活動設計與選手支持上有更明確的方向，同時也希望企業端加入。「希望企業不只是能夠獎勵或贊助運動選手個人，而是讓這些身心障礙的同學、或者是選手，比較沒有後顧之憂，可以在企業裡面有工作的機會，而且他是可以安心的去訓練、參加比賽。」

在家人與照護者的支持方面，適應司目前針對重度肢體或心智障礙選手，提供家人或照護者以「照護員」名義隨隊的安排，相關費用由運動發展基金支應。同時，適應司也在研擬「推動適應運動專業人才培育計畫」，將「運動助理員（或稱陪伴員）」納入制度，期望把重要他人的支持正式納入運動參與的系統中。

2025全國適應體育運動會參賽選手精心編排舞蹈表演，為來自全國學校選手們加油打氣。（圖｜運動部提供）

真正的共融 不只在場上也在看台上



共融理念不只在學校與社區，也延伸到全民運動會與各級大型賽事。政策目標上，適應司會依循運動部「先全民後競技」的理念，優先從國人關注度高的體育活動出發，鼓勵增設身心障礙組別，累積辦理融合賽會的實務經驗，逐步形成標準流程與典範案例。

林司長特別提到，觀賽本身也是共融的一部分。她舉例，棒球是台灣的國民運動，未來會與大型場館與賽事主辦單位合作，例如台北大巨蛋、天母棒球場等，希望從購票、入場、動線到場內服務，「都讓身心障礙觀眾感到安全又友善」，不必只透過電視轉播感受比賽，而是能站在同一個看台上，一起經歷歡聲與緊張。

林佩君司長期盼讓「運動平權」成為每個人都能真實感受到的日常。（圖｜運動部提供）

適應運動落地後 場館、賽事與選手支持會有哪些新面貌？

適應運動司成立，民眾最先能感受到的會是哪些改變？林佩君點出，第一是各縣市運動中心，未來會從預約時段、場地設計到服務流程著手，讓身心障礙者在進入運動中心時「感受到友善，而不是壓力」，不再把運動視為一件艱難的事。

第二是主流賽事與觀賽環境，包含路跑、游泳、自行車等活動，以及棒球等大型比賽，適應司希望在明年度就能看到具體進展，讓身心障礙者不論是在報名、參與或站上看台，都能更順利，也更被看見。

第三是競技運動的支持，適應司將持續投入亞帕運等國際賽事的備戰工作，林佩君說，希望透過成績與選手的故事，讓社會真正理解「只要願意參與運動，制度上國家會站在你後面」。

她強調，有些改變不會立刻以新場館或大型活動的形式出現，更多時候是態度與觀念的轉變。「我們還是希望多做一些倡議的工作」，透過指引與獎補助機制，讓目前只服務一般民眾的場館也願意投入共融服務，讓運動平權成為全社會共同推動的方向。

