《放. 專題》中國為何鎖定美國AI資料中心？OpenAI揭露背後真正戰場其實是算力競爭

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如果把OpenAI這次揭露的事件看成單純的認知作戰，很容易忽略其中最重要的一個細節。

中國相關帳號攻擊的對象，不是川普，不是民主黨，也不是美國選舉。

而是AI資料中心。

表面上看起來，這似乎只是能源與環保爭議。

但如果把視角拉高，就會發現這其實是另一場更大的競爭。

那就是算力競爭。

根據OpenAI公布的調查內容，相關帳號大量製造「AI資料中心推高電價」、「科技巨頭搶走民生用電」、「大型資料中心破壞地方環境」等論述，並試圖透過社群平台擴散。

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這些議題並非憑空捏造。

事實上，美國許多州政府與地方社區近年確實對大型資料中心提出質疑。

隨著人工智慧快速發展，OpenAI、Google、Meta、Amazon與微軟都在瘋狂擴建資料中心。這些設施不僅耗電驚人，也需要大量土地與水資源。

因此部分地方居民擔心電價上漲、環境惡化，甚至影響生活品質。

然而OpenAI認為，這些中國相關帳號並不是在討論問題本身，而是在放大社會既有矛盾。

目的不是提出解決方案，而是讓反對聲浪變得更大。

原因其實不難理解。

因為今天的AI競爭，本質上已經不是單純的軟體競爭。

真正決定勝負的，是算力。

誰擁有最多運算能力，誰就能訓練更大的模型；誰能訓練更大的模型，誰就能掌握下一代人工智慧的主導權。

而資料中心，就是算力的工廠。

如果說二十世紀的工業強權建立在鋼鐵廠與煉油廠之上，那麼二十一世紀的AI強權，很可能建立在超大型資料中心之上。

這也是美國近年出現巨大轉變的原因。

過去十年，美國社會對大型科技企業始終抱持戒心。但當AI競賽全面展開後，華府開始把資料中心視為國家戰略資產。

無論是拜登政府後期推動的AI基礎建設計畫，還是川普陣營近來強調的科技競爭論述，背後都指向同一件事：

不能讓美國在算力上落後。

因為一旦落後，失去的可能不只是商業利益，而是整個科技領導地位。

這也是OpenAI此次調查格外受到關注的原因。

因為它揭露了一種新的競爭模式。

過去大國競爭主要發生在實驗室、工廠與供應鏈。

現在則開始延伸到輿論場。

攻擊對方的軍工產業是一種方法；讓對方社會反對自己的軍工產業，則是另一種方法。

而在AI時代，資料中心或許正逐漸成為新的戰略設施。

OpenAI這份報告真正提醒世界的，是算力競爭早已不只是科技問題。

它正在變成國家競爭的新核心。

（圖片來源：AI示意圖）

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