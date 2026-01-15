《放．專題》「假揭弊」踢到鐵板！黃國昌操弄手法玩到美國去...遭AIT、美國國務院齊聲挺軍購打臉

在藍白五度封殺1.25兆國防特別條例付委審查後，民眾黨11日無預警宣布，黨主席黃國昌將率隊前往美國華府就國防和關稅問題「面對面會談」，期間拜會白宮國安會和AIT總部，快閃一日即搭機返台。然而黃國昌返台一早即舉行記者會，宣稱經由美方得之1.25兆軍購案僅3000億為對美採購，試圖誤導「錢去哪裡」的假象；不料下午即遭AIT挺軍購聲明「反擊」，打臉黃國昌長年以點出「弊端」建立揭弊人設的一貫手法。

廣告 廣告

民眾黨當天中午發出採訪通知表示，黃國昌下午將率領黨內候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇訪問美國華府，據黃國昌說法，雙方接洽已有一段時間，但基於尊重，直到啟程日才對外公開。



而黃國昌在機場受訪時聲稱，這段時間民眾黨相當希望政府針對1.25兆國防特別條例草案進行說明，包括具體要買哪些東西、預計交貨期及其他審查時的必要資訊，但遺憾的是「除了拿到2張A4紙、看到7個條文以外，能夠得到的資訊可以說是少到已不知該怎麼形容。」



值得注意的是，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案並非預算案，條例需先通過立法才會進行預算審理，要有條例授權購買項目，並由法案確認總金額，「再進入細項審查」。



AIT處長谷立言（Raymond Greene）去年11月也發出貼文表示，支持總統賴清德推動國防特別預算，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力；並在12月受訪時強調，當立院進入預算細部審查階段時，期待立委們的各項問題。



不過，黃國昌第一時間返台，卻是舉行記者會直言，訪美反而強化反對1.25兆院版國防特別條例的決心，並稱與美方會談後，發現僅約3000億是對美軍購，引發社會爭議；對此國防部也發聲明闢謠，國內產製約3000億，其餘皆是對外採購，且另有四項軍購案正在內部審查，仍無法公開，黃所言並非事實。



對此，AIT發言人當天即表示，按慣例不公開討論會談細節，但始終明確表態美國堅定支持台灣在加強國防所做的努力，並援引處長谷立言去年11月發出的貼文，再次強調美方歡迎1.25兆國防特別條例；甚至美國國務院發言人也表示，美國強力支持台灣分擔國防責任的努力，包括透過改革和增加國防支出來強化防禦及嚇阻能力。



黃國昌率隊快閃赴華府面談，然而國防特別條例卻不斷遭到藍白拒於委員會門外，要條例的法律案提供預算案的「細項」實屬令人疑惑，此次美方迅速回應支持1.25兆軍購案，形同打臉黃國昌長年以點出「弊端」建立揭弊人設的一貫手法。

(圖片來源：AIT、三立新聞網)

更多放言報導

黃國昌稱反對「院版國防預算」遭AIT打臉...周玉蔻轟「說話不算話找死吧」：吃熊心豹子膽跟美國人玩事後翻盤低級遊戲？

黃國昌驚覺「1.25兆預算不只對美軍購」？！張育萌批「文盲」：草案清楚寫下預算用於「7件事」...諷：美國行暴露他是個「不做功課的麻煩製造者」