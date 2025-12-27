《放．專題》「川普帳戶」引關注...美企業界響應助陣是亮點！李鎮宇專訪倡議「資源分配可效仿」...台灣朝野叫陣切莫落入政治秀短線操作

美國總統川普近期推出「川普帳戶」（Trump Accounts）政策，政府將為兒童設立個人投資帳戶，一次性投入1000美元，滿18歲時才能提領，此新政獲得大量美國企業家共襄盛舉，資產管理公司、銀行、投資人等皆表態捐助支持，尤其戴爾科技創辦人更是豪捐62.5億美元，震驚國際。這波風潮也在《新聞放鞭炮》專訪台新新光金控首席經濟學家李鎮宇建議後，在國內擴大聲量，而在行政院持續評估相關方案時，國眾兩黨搶先推出效仿版本，外界也盼此利民政策別因朝野角力，成為政治聲量炒短線的犧牲品。

根據美國國稅局資料顯示，川普帳戶將為2025年1月1日至2028年12月31日期間出生、持有效社會安全碼的美國兒童公民，開設帳戶、投入1000美元，用於投資追蹤S&P500或其他美國股票指數的共同基金。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前也表示，聯邦政府將舉行「50州挑戰」，以吸引更多高資產人士一同投入川普帳戶計畫。他表示，「總統呼籲我國的企業領袖與慈善組織一起幫忙，為美國孩子的財務未來把關，讓美國再次偉大。」



值得注意的是，戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾（Michael Dell）和妻子蘇珊（Susan Dell）隨後宣布捐出62.5億美元，補足政府對該政策的初始投資，創下美國史上最大的兒童慈善捐款紀錄，此舉大為受到美國企業界和投資人肯定。



戴爾夫婦斥鉅資鼎力相助也為兒童帳戶達到拋磚引玉的效果，全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）日前對外宣布，將為其家鄉康乃狄克州的兒童，每戶捐助250美金，總額共7500萬美元。



此外，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）與紐約梅隆銀行（BNY Mellon）也宣布相關計畫，將為旗下員工對川普帳戶的捐款提供相對應的配比補助；嘉信理財集團（Charles Schwab）承諾為符合資格的員工提供相等政府提供的1000美元。



台新新光金控首席經濟學家李鎮宇18日上電台節目《新聞放鞭炮》時即提到，儘管台灣的GDP和股市表現良好，但實際經濟成長呈現M型化，民進黨政府前面八年已證明拚經濟沒問題，如今做好資源分配才是關鍵。



有關大部分人民認為經濟果實「看得到吃不到」，李鎮宇表示，這是全世界共通的問題，政府應該關注年輕人的生活痛點；談到台灣被世界首富、特斯拉創辦人馬斯克點名少子化嚴重，他舉出「川普帳戶」案例，直言時間的複利才能幫助兒童成年獲得巨大資金，此方面美國政策相當周全，因此建議政府可以參考。



不過在賴政府拋出相關政策前，國民黨主席鄭麗文即與民眾黨主席黃國昌合作宣布推動「台灣未來帳戶」，新生兒開戶投資五萬元，往後每年再投入一萬直到12歲，同樣待到18歲時可自行取用，黃國昌也承認構想取自川普帳戶。



期間，經放言記者積極追蹤，發現雖然民進黨過往皆有提出類似政策，但重點關注於扶貧，而綠委張雅琳和郭國文先前其實都有提出構想，行政院也在進行詳細評估，未料藍白「先喊先贏」。



據了解，總統賴清德對此議題相當關注認同，政院如何正面回應、可能有機會促成朝野合作，值得持續觀察；外界也希望朝野政黨勿因政治角力，使立意良善的利民政策成為政治聲量炒短線的犧牲品。

(圖片來源：美國白宮、三立新聞網)

